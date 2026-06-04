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Spor

Ahmet Kaplan'dan tarihi başarı! Fransa Açık'ta finalde

Milli tenisçimiz Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta quad yarı finalinde 1 numaralı seribaşı Sam Schroder'i 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. İşte detaylar...

AA4 Haziran 2026 Perşembe 17:12 - Güncelleme:
Ahmet Kaplan'dan tarihi başarı! Fransa Açık'ta finalde
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Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) finale yükseldi.

Dünya 5 numarası Ahmet, başkent Paris'te düzenlenen turnuvadaki quad tekerlekli sandalye tekler yarı final maçında, Hollanda'dan 1 numaralı seribaşı Sam Schroder ile karşılaştı.

Ahmet, büyük turnuvalarda 7 şampiyonluğu bulunan rakibini 2 saat 24 dakika sonunda 2-1 (6-4, 4-6, 6-1) yenerek kariyerinin teklerdeki ilk grand slam finaline çıktı.

24 yaşındaki Ahmet, tekerlekli sandalye tenisinde teklerde grand slam finaline çıkan ilk Türk sporcu oldu.

Milli para tenisçi, finalde ikisi Roland Garros'da (2022, 2023) olmak üzere 8 grand slam kazanan Hollanda'dan 2 numaralı seribaşı Niels Vink'in karşısına çıkacak.

Final mücadelesi, 6 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

  • Ahmet Kaplan
  • Fransa Açık
  • tenis

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