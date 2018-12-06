Ahmet Kavalcı: Euro veriyoruz, dolar veriyoruz. Bizim gençlerimiz, bizim çocuklarımız daha yetenekli

Sarpsborg deplasmanına Beşiktaş’ın 17 yaşında 4 oyuncuyla gittiğini belirten Kavalcı şu mesajları verdi: 16-17 yaşındaki çocuklarla gittik biz Sarpsborg’a. Dorukhan da, Güven de, Fatih de genç. Arkadan Alpay geliyor, Mertcan geliyor. Bizim takım geleceğin takımı. Fatih’in şans bulacağını kimse tahmin ediyor muydu? Güven’in, Dorukhan’ın şans bulacağını kim düşünüyordu? Erdem diye bir çocuk oynadı Lens’in yerine. 2 dakika da olsa şans buldu.

MİLLİ TAKIM İÇİN YÖNELMELİYİZ

Sadece Beşiktaş ve Trabzonspor değil. Galatasaray ve Fenerbahçe de genç oyunculara yatırım yapmaya başladı. Çünkü herkes artık bu şartlarda bu işin yürümeyeceğini görüyor. Milli Takım için buna yönelmemiz lazım. Kendi takımımız için de öyle. Gidiyoruz, Avrupa’dan buluyoruz, alıyoruz. Görüyoruz. Euro veriyoruz, dolar veriyoruz. Bizim gençlerimiz, bizim çocuklarımız daha yetenekli. Elbette Avrupalı da gelsin. Ama gençlerle beraber öncelikle bu işi götürmenin yöntemlerini bir an önce bulmalıyız.

ÜMRANİYE ÇALIŞMASI HIZLANDI

Bu arada yönetim, Ümraniye’de kiraladığı yeni araziye futbol akademisi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Proje son dönemde ülkemizde yaşanan kur farkı nedeniyle askıya alınmıştı. Ancak yönetimin çalışmalarına devam ettiği, gecikmeli de olsa projeyi hayata geçireceği öğrenildi. Yeni sezonla birlikte alt yapı takımlarının da Ümraniye’ye taşınabileceği bir tesis inşa etmek için plan ve programlar hazırlanıyor.

(Aksam)