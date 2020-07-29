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Spor

Ahmet Köse, Yeni Malatyaspor Kulübünde başkanlığa adaylığını açıkladı

Küme düşmenin Süper Lig'de 1 yıl ertelenmesiyle ligde kalan Yeni Malatya'da Ahmet Köse, başkalığa adaylığını koyduğunu açıkladı.

AA29 Temmuz 2020 Çarşamba 20:07 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 20:07
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Uzun süredir yurt içi ve yurt dışında birçok kurumda üst düzey yöneticilik (CEO) yapan Ahmet Köse, Yeni Malatyaspor Kulübünde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Uzun yıllardır Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarının özellikle ABD ve diğer ülkelerdeki operasyonlarını yöneten Köse, yaptığı açıklamada, "Malatyaspor, dünyada ve Türkiye'deki 3 milyon Malatyalının ortak paydasıdır. Bu ortak paydayı güçlendirerek daha sürdürülebilir bir futbol ve daha sürdürülebilir yönetim şekliyle dünya markası haline getirmek hedefimiz." diye konuştu.

SÜPER LİG'DE MÜCADELE EDECEK

Köse'nin tamamı profesyonellerden oluşan güçlü bir yönetim ekibi kurduğu öğrenildi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de bu sezonu 32 puanla 16. sırada tamamlayarak küme düşmüştü. Sarı-siyahlılar, Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı kararla gelecek sezon da Süper Lig'de mücadele edecek.

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