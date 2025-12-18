İSTANBUL 13°C / 6°C
Spor

Ahmed Kutucu'dan bir ilk! Başakşehir karşısında sahneye çıktı

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i konuk etti. Sarı kırmızılı formayla bu sezon ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Ahmed Kutucu golünü atmayı başardı.

AA18 Aralık 2025 Perşembe 21:41 - Güncelleme:
Ahmed Kutucu'dan bir ilk! Başakşehir karşısında sahneye çıktı
Galatasaray'ın 25 yaşındaki hücum oyuncusu Ahmed Kutucu, bu sezon ilk kez 11'de şans buldu.

Ocak ayında Galatasaray'ın kadrosuna dahil olan Ahmed Kutucu, sezon başından beri sarı-kırmızlı formayla 5 Süper Lig ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev aldı. Milli oyuncu, söz konusu 6 karşılaşmaya da sonradan dahil oldu.

Ahmed Kutucu, RAMS Başakşehir karşısında bu sezon ilk kez 11'de görev aldı ve golünü atmayı da başardı.

ARDA İLE GÖKDENİZ, SARI-KIRMIZILI FORMAYLA İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın genç oyuncuları Arda Ünyay ile Gökdeniz Gürpüz, sarı-kırmızılı formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Arda Ünyay, bu sezon 1 Şampiyonlar Ligi ve 6 Süper Lig karşılaşmasına sonradan girdi. Genç savunma oyuncusu, bu karşılaşmaya kadar Galatasaray kariyerinde hiç ilk 11'de görev alamadı.

Bu sezon A Takım'da henüz süre alamayan Gökdeniz Gürpüz ise RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla ilk kez sarı-kırmızılı formayla 11'de kendine yer buldu.

