Ahmet Nur Çebi: Aday olmamı istediler, olmadım

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'de yapılan seçimden sonra açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olmadığını vurgulayan Ahmet Nur Çebi, "Ben şu anda federasyon başkanı olmak istemedim. Bir başka kişinin seçime girmesi halinde ve benimsediğimiz takdirde kendilerini destekleyebileceğimizi ifade ettik. Beşiktaş dururken benim şu an federasyonla işim yok." dedi.

Birçok kulüp başkanının, "Ahmet Nur Çebi'nin başkan olmasını istedik ama kabul etmedi." dediğinin aktarılması üzerine Çebi, "Doğrusu bu. İstediler olmadım." yanıtını verdi.