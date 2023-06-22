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Spor

Ahmet Nur Çebi: Aday olmamı istediler, olmadım

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'de yapılan başkanlık seçimi sonrası basın mensuplarına demeç verdi.

22 Haziran 2023 Perşembe 16:55 - Güncelleme:
Ahmet Nur Çebi: Aday olmamı istediler, olmadım
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'de yapılan seçimden sonra açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olmadığını vurgulayan Ahmet Nur Çebi, "Ben şu anda federasyon başkanı olmak istemedim. Bir başka kişinin seçime girmesi halinde ve benimsediğimiz takdirde kendilerini destekleyebileceğimizi ifade ettik. Beşiktaş dururken benim şu an federasyonla işim yok." dedi.

Birçok kulüp başkanının, "Ahmet Nur Çebi'nin başkan olmasını istedik ama kabul etmedi." dediğinin aktarılması üzerine Çebi, "Doğrusu bu. İstediler olmadım." yanıtını verdi.

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