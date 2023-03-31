Ahmet Nur Çebi: Adil bulmuyoruz

Ahmet Nur Çebi, gündemdeki konulara ilişkin TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

TFF'nin deprem nedeniyle ligden çekilen takımlara ilişkin aldığı kararla ilgili Ahmet Nur Çebi, "Türkiye Futbol Federasyonu bu kararı almıştır, değiştirebilir. Lig devam ediyor. Değiştirilmesini talep ediyoruz, adil bulmuyoruz. Yaklaşık 7 takımın şu anki uygulamanın doğru olmadığını, ligden çekilen takımların maçlarının yok hükmünde olması gerektiğini belirtti. 4 takım da kararı doğru bulduklarını ifade etti. Toplantıda olmayan 6 takıma sorulmasına karar verildi. Son durum ne bilmiyorum. Kulüpler bugün akşama kadar görüşlerini belirtecek. Nasıl bir karar çıkacak bilmiyorum. 7 kulüp içerisinde belki 1-2 tanesi puan olarak avantajlı gözükse dahi diğer 5-6 tanesinin kısmen zarar görmesine ve bu işten hiçbir menfaat sağlamasına rağmen bu durumun adaletli olmadığını söylemeleri ilginçti." dedi.

TFF'nin ligden çekilen takımlarla ilgili aldığı kararın erken olduğunu belirten Çebi, "Depremden 3 gün sonrasıydı. Bu toplantıda birkaç alternatif üzerinde duruldu. Ağırlık olarak üzerinde durulan konu, depremden zarar gören 2 tane takımın yarışmaya devam edemeyecekleri, ligde kalma hakları muhafaza edilmeleri hakkında karar birliğine vardık. Herkes itirazsız, canıgönülden bunu kabul etti zaten. Yanlarında olacağımızı da söyledik, kapılarımızı da hepimiz açtık. Onların çekilmesiyle alakalı birkaç alternatif söylendi. Herkes görüşünü söyledi. Kulüpler Birliği Başkanımız Sayın Ali Koç Beyefendi ile TFF Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi Beyefendi'nin açıklaması var o günlerde, iki tane alternatif üzerinde duracaklarını söylediler. Oradan bir karar çıkmadı. Sadece görüş alışverişinde bulunuldu. Konu o gün kapandı. Daha sonra TFF, 2-3 görüşten birini benimsedi ve açıkladı. Maalesef o açıklama çok erken yapıldı. 25 gün sonra da yapılabilirdi. Zaten ligler yeteri kadar ertelendi. Lig başlamadan 1-2-3 gün evvel de açıklanabilirdi. 3 hafta önce açıklanması gereksizdi. Biz de yanlış şekilde anlaşılarak gündem olduk. Bize bir soru soruldu, cevap verdik. O gün, şu an uygulanan sistemin adaletli olmadığını söyledik. Söylediklerim o an yanlış anlaşıldı. Anlayabiliyorum. O gün sessiz kalan rakiplerimiz, kendi taraftarlarını ve sosyal medyalarını el altından devreye soktuğunu biliyoruz. Beşiktaş'ta muhalefette olan arkadaşlarımızın sosyal medya ayakları da katıldı. O andaki durumu anlayamayan, duygusal olan Beşiktaşlı kardeşlerimiz de vardı. Hepimiz duygusalızdır, ben çok iyi anlıyorum. Onlar da yanlış oldu şeklinde onlara katıldı. O anda da sanki TFF'nin aldığı bu karar doğruymuş algısı yaratıldı." ifadelerini kullandı.

Çebi ayrıca, 'Rakiplerimizin menfaatine yarayacak şekilde bu süreç yönetildi. Rakiplerimiz iyi iş başardılar yani. Sonuç itibarıyla adaletten uzak olduğunu iddia ettiğimiz bu kararın, o günkü sıcak atmosferden etkilenilerek alelacele alınmış olabileceğini kendimize göre gerekli enstrümanlarla gündeme getirmeye başladık lig başladıktan sonra." açıklamasında bulundu.

"BUNU YAPMAYIN DEDİK"

Yabancı kuralıyla ilgili Çebi, "Yabancıların sayısını kısıtlayarak yerlililerin oynamasını dikte edersiniz aslında yerli oyuncularımızın önünü kapatıyorsunuz. Bunu yapmayın dedik. Çünkü Türk futbolcularımızın yer bulabilmesi için rekabet etmesi gerekir dedik, anlayan olmadı. 8+3 kuralı devam edecek dediler. Çok büyük bonservis bedelleriyle ödeyip transferler yaptık. Birçok kulüp bizim gibi yerli oyuncuları mecbur kalıp kadrosuna kattı. Bunun sonucunda yabancı sayısı kalksın diyorlarsa yerli oyunculara ödediğim bonservis bedellerinin öderlerse itiraz etmem. O oyuncular bende kalmak şartıyla" ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi, Onur Bulut'un transferine ilişkin ise şunları söyledi "Her iki taraf da kendisnin haklı olduğunu düşünüyor. Ben en başından beri sessiz kaldım. Kayserispor çok değerli bir kulüp. Maalesef başkan ve yöneticilerinin kırıcı söylemlerde bulunduğunu hatırlıyorum. Oyuncu üzerinde çok tatsız şeyler söz konusu. Sadece şunu söylemek istiyorum, herkesin bildiği bir şey var. İmza atıyorsanız ve sonrasında imza yetkisi yok diyorsanız, bunun adı karşınızdaki insanı kandırmaktır. Emek veren bir futbolcu. Umarım UÇK doğru bir karar verir."

"KISA SÜREDE BUNU TELAFİ ETTİK"

İyi bir ara transfer dönemi geçirdiklerini belirten Ahmet Nur Çebi, "Ben öyle çok karışan bir başkan değilim. Sonuç itibariyle hocanın da gelişinin sezon ortasında olmasının zararını yaşadığımızı düşünüyorum. Kısa sürede bunu telafi ettik. Ara transfer dönemini iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Hemen hemen bunun katkılarını görmeye başladık. Gelen arkadaşlarımız şampiyonluğa giden bu yolda katkı sağlıyor. Çok zorlu bir rekabet olacağını düşünüyorum."