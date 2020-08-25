İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2020 Salı / 6 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3991
  • EURO
    8,7462
  • ALTIN
    455.883
  • BIST100
    1092.16
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ahmet Nur Çebi, Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret etti
Spor

Ahmet Nur Çebi, Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Selanik'te Atatürk Evi Müzesi'ne ziyarette bulundu. Başkan Çebi'nin, ziyaretin sonunda anı defterini imzaladı

25 Ağustos 2020 Salı 19:42 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 19:42
ABONE OL

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK ile oynayacağı maç için Yunanistan'da bulunan başkanımız Ahmet Nur Çebi, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün doğup büyüdüğü Selanik'teki evi ziyaret etti. Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan'ın eşlik ettiği ziyarette, yönetim kurulu üyelerimiz ile teknik ekibimiz de yer aldı." ifadeleri yer aldı.

Başkan Çebi'nin, ziyaretin sonunda anı defterini imzaladığı ve Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan'a üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ile Beşiktaş armasının yer aldığı bir tişört hediye ettiği belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.