Beşiktaş'ta mevcut Başkan Fikret Orman'ın resmi olarak başkan adayı olmayacağnı açıklamasının ardından Çebi cephesinden hamle geldi.

Buna göre Ahmet Nur Çebi'nin başkan adaylığı için toplaması gereken 250 imzayı topladığı belirtildi.

SAAT 5'TE DİVANA SUNUYOR

Öte yandan Ahmet Nur Çebi'nin 250 kongre üyesinin imzasını Çarşamba günü saat 17:00 itibariyle Beşiktaş divan kuruluna sunacağı belirtildi.

Siyah-beyazlı kulübün kongresi, 13 Ekim 2019 Pazar günü saat 19:00'da BJK Akatlar Spor Salonu'nda yapılacak.

(Sporx)