Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş büyük bir sivil toplum örgütüdür

Altyapıya önem verilmesi gerektiğini söyleyen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Avrupa futbolunun bu kadar başarılı olmasının sırrı altyapıdır. Hiçbir şey yapmadan Messi buraya gelsin demek olmaz. Önce para kazanacağız, sonra harcama yapacağız" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, merkezi Lübnan'da olan ve Ortadoğu bölgesine yayın yapan haber kanalı Al Mayadeen'in konuğu oldu. Çebi, Vodafone Park'tan gerçekleşen yayında kulübün ve ülkenin spor gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Çebi'nin Al Mayadeen'e verdiği röportajdaki açıklamaları şöyle:

"Beşiktaş büyük bir sivil toplum örgütüdür. Aklınıza gelebilecek her türlü konuda aktif olan bir taraftar topluluğumuz var. Camiamızın insanları bu konuda çok farklıdır. Çok coşkulu bir taraftar topluluğuna sahibiz. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız bir maçta rakip oyuncu sesten rahatsız olduğu için oynayamadığını ifade etmişti.

Depremden etkilenen çocuklar için taraftarlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz "Bu oyuncak sana arkadaşım" etkinliğini dünya genelinde 1.3 milyar insan izledi. Çok büyük bir deprem felaketi yaşadık. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları el ele verdi ve depremzede vatandaşlarımıza yardım etti. Biz de stadımızda yardım merkezi açtık, yardımseverlerin gönderdiği malzemeleri deprem bölgesine ulaştırdık. Deprem felaketinden sonra her renkten sporsever yardım merkezimizde depremzedelerin yaralarını sarabilmek için birlikte çalıştı. Kulübümüze bağlı derneklerimiz aracılığıyla deprem bölgesinde hızlıca aksiyon aldık. Depremin ardından vatandaşlarımızın yardımına koşan dünyanın her bölgesinden insanlara teşekkür ediyorum. Ayrıca müslüman kardeşlerimiz hep yanımızda oldular, onlara özellikle teşekkür etmek istiyorum.

Beşiktaş sportif amaçlarla kurulmuş olsa da günümüzde büyük bir sivil toplum kuruluşuna dönüşmüştür. İnsanlarımız birbirlerine sarılmayı çok iyi biliyorlar. Vicdanlı ve ahlaklı insan olma duygularıyla hareket eden herkese teşekkür ediyorum. Depremde yıkılan okullar oldu. Depremden etkilenen illerde birer okul yapmak üzere kampanya başlattık. Kampanyamıza dünyanın her yerinden bağışlar gelmeye devam ediyor. Paranın miktarının önemi yok. Önemli olan gönül bağıdır. Yardımseverlerin katkılarıyla çocukların eğitim alacakları okulları inşa etmiş olacağız.

Atletico Madrid ile depremzede vatandaşlarımıza yardım etmek için özel bir maç oynadık. Daha sonra Azerbaycan'dan Sabah kulübüyle aynı amaç için karşılaştık. Bu maçlardan elde edilen gelirler, çocuklara okul inşa etmek için kullanılacak. Arap yarımadasından da herhangi bir kulüple bu amaç doğrultusunda maç oynamak isteriz.

Pandemi döneminde şampiyon olduk. Umarım Allah bir daha öyle bir dönem yaşatmaz. Pandeminin ve ekonomik sıkıntıların içindeyken şampiyon olmayı başardık. Bu sezon ikinci olma durumumuz var. Avrupa'da mücadele etme şansı elde edeceğimizi düşünüyorum.

Futbolu artık şirket gibi düşünmek zorundasınız. Kulüpler iyi idare edilmezse zarar görürler. Bizim kulübümüz de ekonomik olarak sıkıntılar çekiyor. Kulüpler içinde bulundukları ekonomilerden ve dikkatsiz harcamalardan etkileniyorlar. İnsanların alım seviyesi arttıkça kulüplerin de gelirleri artıyor. Taşıma suyla değirmen dönmez. Kaynak oluşturmak zorundasınız. Altyapıya önem verilmeli. Genç futbolcuları az maliyetle yetiştirmeli ve yüksek bonservis ücretleriyle göndermeliyiz. Para kazanmaktan başka çare yok. Kulüpler gelirlerinin üzerinde harcama yaparlarsa borçlanırlar. Bu borçlar faiz sarmalına girdiğinde durum altından kalkılamaz hale gelir. Dünyada birçok kulüp el değiştiriyor. Bizim taraftarımız tarihi bir kulüp olduğumuz için bu durumu hoş karşılamıyor. Beşiktaş'ı nasıl borçlandırırsınız diye hesap soran bir kesim var ama şampiyonluk nasıl gelirse gelsin diyen hiç hesap kitap yapmayan bir kesim daha var. Bizler de yönetici olarak bu iki görüş arasında denge kurmaya çalışıyoruz. Avrupa futbolunun bu kadar başarılı olmasının sırrı altyapıdır. Hiçbir şey yapmadan Messi buraya gelsin demek olmaz. Önce para kazanacağız, sonra harcama yapacağız.

Avrupa'da futbol oldukça ileri bir seviyede. Futbol takımları orada daha çok seyirciyi tribünlere çekebiliyor ve yüksek marka değerine sahipler. Türk kulüplerinin marka değeri Avrupa'ya gittiklerinde artıyor. Bu nedenle Avrupa'da yer almak Türk kulüpleri için çok faydalı.

Ülkemizde futbola ilgi, basketbol ve voleybolla mukayese edilemeyecek kadar fazla. Taraftarlarımız her branşımızla yakından ilgileniyor ama futbolun yeri başka. Futbol dışındaki branşlarımızda altyapıya ağırlık vermek durumundayız. Futbol takımları arasındaki bütçe daha dengeliyken diğer branşlardaki takım bütçeleri arasında uçurum olabiliyor. Beşiktaş olarak futbol dışındaki branşlara gençlerin sağlıklı ve ahlaklı olabilmeleri kötü alışkanlıklardan uzak durabilmeleri açısından önem veriyoruz.

İstanbul ülkemizin en güzel şehirlerinden biridir. Deniz İstanbul'a ayrı bir güzellik katıyor ama ülkemizin her kenti çok güzeldir. Bizim stadımız konumu itibarıyla eşsiz bir güzelliğe sahip. Taraftarlarımızın bu stada ulaşımı çok kolay.

İnsanların doğasında rekabet var. Futbolda da bu duygu harekete geçiyor. Dünyanın her yerinde futbola büyük ilgi var. Her ülkenin kendine has özellikleri nedeniyle öne çıkan spor dalları var ama futbol zamanla hepsinin önüne geçmeyi başardı.

Avrupa'da altyapıya çok önem veriliyor. Statlarımız Avrupa standartlarında ama altyapı tesislerimiz ne yazık ki Avrupa standartlarında değil. Avrupa'da devletler kulüplere arazi vermiş, tesisler inşa etmiş, o kulüpler de altyapılarından oyuncular yetiştirip satarak gelir elde etmişler. Bu konuda Avrupa'nın gerisindeyiz.

Ülkemizde şu anda sahada sekiz yabancı futbolcu olabilirken üç tane de Türk oyuncunun olması gerekiyor. Zorla hiçbir şey olmaz. Yerli oyuncularımızın performansı tatmin edici seviyede olsa yabancı futbolcu transfer etmeye gerek olmaz. İhtiyaç var ki yabancı futbolcu transferi yapılıyor. Hayatın hiçbir alanında yerli ve yabancı ayrımını doğru bulmuyorum. İyi futbolcu, kötü futbolcu vardır. Spor; kardeşlik, barış ve huzur için yapılır. Burada ayrımcılık olamaz. Sahada her ülkeden birer oyuncu olsa daha çok keyif alırım.

Siyahi futbolculara yönelik yapılan ırkçılıkları lanetliyorum. Her ırkın kendine göre güzellikleri vardır. İnsanların ırklarıyla ilgili çirkin yorumlarda bulunmak kimsenin haddi değildir.

Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak. Ülkem adına sevinç içindeyim. Final organizasyonunun ülkemizin tanıtımı için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Güzel bir final olmasını temenni ediyorum."