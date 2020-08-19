Ahmet Nur Çebi Beşiktaş idmanında

DHA 19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:36 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:36

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan kondisyon ve taktik çalışması; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmaları ile başladı. Küçük oyunlar, pas çalışması, dar alanda çift kale çabuk oyun tek pas çalışması ve 3’e 3 oyun çalışmaları ile devam antrenman, yarım sahada değişmeli yapılan çift kale maçlar ve şut çalışması ile sona erdi.

Öte yandan siyah-beyazlı ekibin antrenmanının bir bölümünü başkan Ahmet Nur Çebi de takip etti.

TAKIM 1 GÜN İZİNLİ

Yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’nda PAOK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, 21 Ağustos Cuma günü saat 11.00’de yapacağı antrenmanla başlayacak.