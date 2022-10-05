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Spor

Ahmet Nur Çebi Beşiktaş idmanında

Beşiktaş, bir günlük iznin ardından Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. İdmanı Başkan Ahmet Nur Çebi de izledi.

DHA5 Ekim 2022 Çarşamba 16:24 - Güncelleme:
Ahmet Nur Çebi Beşiktaş idmanında
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanı, Başkan Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da izledi.

Teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, grup halinde gerçekleştirilen taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Giresunspor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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