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Spor

Ahmet Nur Çebi: Bizim hesabımız çok basit; bütün maçlarımızı almak

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi katıldığı bir programın ardından Süper Lig'deki son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

IHA3 Mayıs 2023 Çarşamba 20:01 - Güncelleme:
Ahmet Nur Çebi: Bizim hesabımız çok basit; bütün maçlarımızı almak
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, zirve yarışında rakiplerinin puan kaybettiği durumda hak ettikleri yerde olacaklarını söyledi.

69. Gilette Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreni, Volkswagen Arena'da gerçekleşti. Tören öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Spor medyası kamuoyunun çok dikkatinde olan bir medya. Değerli bir gece yaşayacağız bu akşam. Yine fair-play ödüller de verilecek" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN MAÇLARIMIZI KAZANMAK BİRİNCİ HEDEFİMİZ"

Galatasaray derbisinde elde edilen galibiyetten sonra şampiyonluk yarışındaki şanslarını nasıl gördüklerinin sorulması üzerine Başkan Çebi, "Bizim hesabımız çok basit; bütün maçlarımızı almak bizim birinci hedefimiz. Artık diğerleri puan kaybederse gerçekten hak ettiğimiz yerde olacağız" şeklinde konuştu.

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