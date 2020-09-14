Ahmet Nur Çebi: ''Bu haftanın hakem mağduru Beşiktaş''

14 Eylül 2020 Pazartesi 00:34 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 00:34

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Haber Global'e 3-1'lik Trabzonspor galibiyetini değerlendiren Çebi, "Takımı beğendim. Daha iyi olacak inşallah. Trabzonspor'dan daha iyi futbol oynadık. Kazandık. İnşallah devamı gelecek. Güzel günler bizim olur inşallah" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY MAÇLARINDA HAKSIZ PENALTILAR VERİLDİ



Hakem performanslarına da değinen Çebi, "Hakemler bu sezona pek iyi başlamadı. Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında haksız penaltılar verildi. Bugün Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi. Bu haftanın hakem mağduru Beşiktaş olarak ilan edebilirsiniz" şeklinde konuştu.

KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI'NI KABUL EDEMEM...



Çebi, kulüplerden gelen Kulüpler Birliği Başkanlığı teklifini de, Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durum sebebiyle kabul etmediğini söyledi. Çebi bu kararını, "Beşiktaş'ın yükünün ağır olması sebebiyle şu an için istemiyorum. Onurlu, şerefli bir yerdir, başka bir sebebi olamaz. Türk futboluna hizmet etmek herkesin arzu edebileceği bir durumdur. Beşiktaş'ın işlerinin çok olmadığı bir durumda denk gelirse isterim, ama bugün için durum bu" sözleriyle anlattı.

Serdar Ali Çelikler'in "Fenerbahçe ana para ödemesini 13 aydan fazla erteledi, siz de benzer bir şey yapacak mısınız?" sorusuna Çebi, "Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaşarak borçlarını ertelediği için limiti yükseldi. Bizim borçlar ertelenmiş olmasına rağmen limitimiz bu seviyede. Sponsorluk gelirlerimiz bir miktar arttı, hafta başında bunları TFF'ye bildirerek limiti yükseltmeyi planlıyoruz." şeklinde cevap verdi.