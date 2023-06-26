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Spor

Ahmet Nur Çebi: Daler Kuzyaev ile ilgileniyoruz

Beşiktaş2ta başkan Ahmet Nur Çebi, Zenit forması giyen Daler Kuzyaev ile ilgilendiklerini belirtti.

26 Haziran 2023 Pazartesi 22:33 - Güncelleme:
Ahmet Nur Çebi: Daler Kuzyaev ile ilgileniyoruz
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Zenit forması giyen Daler Kuzyaev ile ilgilendiklerini belirtti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar orta saha transferi öncelik verirken Zenit forması giyen Daler Kuzyaev için temasları sürüyor.

Transfer hakkında konuşan başkan Ahmet Nur Çebi, 'Evet, Kuzyaev ile ilgileniyoruz, transferinin olma ihtimalini göreceğiz, bakalım' ifadelerini kullandı.

Zenit ile sözleşmesi sona eren Rus orta saha geride bıraktığımız sezonda 35 maçta 5 gol 7 asistlik performans sergiledi . Kuzyaev'in aynı zamanda 10 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

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