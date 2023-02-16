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Spor

Ahmet Nur Çebi, deprem bölgesinde İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Koca ile görüştü

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hatay AFAD Koordinasyon Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyarette, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi.

16 Şubat 2023 Perşembe 16:02 - Güncelleme:
Ahmet Nur Çebi, deprem bölgesinde İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Koca ile görüştü
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hatay AFAD Koordinasyon Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyarette, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile bir araya geldi.

Ziyarette; Asbaşkan Serhan Çetinsaya, Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, Vodafone Park Stadyumu ve Taraftar İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen, Kartal Yuvası ve Yerel Yönetim İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan da yer aldı.

Başkan Çebi, siyah beyazlı kulübün yürüttüğü yardım faaliyetleriyle ilgili olarak bilgiler verdiği İçişleri Bakanı Soylu ile Sağlık Bakanı Koca'ya, yardımlarının devam edeceğini vurguladı.

Ziyarette; asrın felaketi nedeniyle bir yıllık bir yardım çalışması yapılacağının altını çizen ve yardımların devam etmesi gerektiğini belirten Soylu, Beşiktaş'ın gerçekleştirdiği yardımlar nedeniyle Çebi'ye teşekkür etti.

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