Ahmet Nur Çebi deprem bölgesine gitti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a ziyarette bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çebi, siyah-beyazlı kulübün yürüttüğü yardım faaliyetlerini inceledi.

Ziyaretinde Çebi'ye asbaşkan Serhan Çetinsaya, yönetim kurulu üyeleri Ali Bayrak, Bilgihan Sürmen ve Umut Şenol ile eski yöneticilerden Fırat Fidan da eşlik etti.

Çebi ve beraberindekileri Hatay Havalimanı'nda Adana Beşiktaşlı İş Adamları Derneği Başkanı Sitemkar Bolsoy ile dernek üyeleri karşıladı.