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Spor

Ahmet Nur Çebi derbi sonrası Beşiktaş oyuncularını tebrik etti

Fenerbahçe deplasmanında 4-3 kazanan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, karşılaşmanın ardından Ümraniye'de takımla bir araya geldi ve galibiyeti kutladı.

IHA30 Kasım 2020 Pazartesi 00:29 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 00:29
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Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe’yi deplasmanda 4-3 mağlup ederek 15 yıl aradan sonra bu deplasmanda galip gelen Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi, kurmaylarıyla birlikte karşılaşmanın ardından Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nin yolunu tuttu. 

Maçın sonunda yöneticilerle birlikte Ülker Stadyumu’ndan mutlu ayrılan ve direkt olarak Ümraniye’ye geçen Başkan Ahmet Nur Çebi, tesislerde futbolcular ve teknik ekiple bir araya geldi. Galibiyetten dolayı oyuncuları kutlayan ve takıma bir konuşma yapan Çebi, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve ekibini de ayrıca kutladı.

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