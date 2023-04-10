Ahmet Nur Çebi: Elinde belge varsa çık konuş

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaraylı yönetici Erden Timur'un "Bu Ligi bitirtmeyiz" sözleriyle ilgili ilk kez konuştu.

"TFF, SAYIN TİMUR'U SEVİYOR"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur çıktı, 'Bu ligi bitirmeyiz' dedi. "TFF ceza vermedi. Biz ne desek ceza kesiliyor. TFF, Sayın Timur'u seviyor." açıklamasını yaptı.

"ELİNDE BELGE VARSA ÇIK KONUŞ"

Ahmet Nur Çebi ayrıca "Erden Timur 'Sezon sonunda konuşacağım' diyor. Elinde belge varsa çık konuş. Sezon sonunu bekleme." dedi.

"F.BAHÇE VE G.SARAY MUTLU!"

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Merkez Hakem Kurulu üzerinden atışmaları hakkında açıklama yaptı ve "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Lale Orta ve hakemler konusunda yaptığı tartışmalar kayıkçı kavgasıdır. Aslında 2 kulüp de mutlu. Mutsuz olan diğer kulüpler. Lale Orta'yı derbideki penaltı kararı yanlış dediği için aradım, tebrik ettim." ifadelerini kullandı.

"G.SARAYLI OLMASI RAHATSIZ ETMEZ"

Öte yandan Ahmet Nur Çebi "TFF Başkanı Galatasaraylı olabilir. Bir önceki başkan Nihat Özdemir Fenerbahçeli, Yıldırım Demirören Beşiktaşlı idi. Federasyon başkanının Galatasaraylı olması beni rahatsız etmiyor. Tarzı ve kararları alış şekli beni rahatsız ediyor." dedi.