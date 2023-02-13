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Spor

Ahmet Nur Çebi, enkazdan çıkarılan çocuklarla görüntülü görüştü

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, depremlerden etkilenen Beşiktaşlı Arda Can, Cenk ve Galatasaraylı Arda ile telefonda görüntülü olarak görüştü.

IHA13 Şubat 2023 Pazartesi 13:14 - Güncelleme:
Ahmet Nur Çebi, enkazdan çıkarılan çocuklarla görüntülü görüştü
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen vatandaşlara maddi ve manevi anlamda destek verilmesi için spor camiasında da yardımlar sürüyor.

Birçok kulüp yardım malzemeleri toplarken, futbolcular da enkaz altından çıkarılan vatandaşlarla görüşerek onlara moral veriyor. Bu görüşmelerden birini de Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gerçekleştirdi. Çebi, Beşiktaşlı Arda Can, Cenk ve Galatasaraylı Arda ile telefonda görüntülü olarak görüştü.

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından paylaşılan videoya, "En kısa sürede sağlığınıza kavuşmanızı diliyoruz, sizler bizim umudumuz oldunuz" notu düşüldü.

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