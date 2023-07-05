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Spor

Ahmet Nur Çebi, Gedson Fernandes transferine noktayı koydu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi siyah beyazlıların yıldız oyuncusu Gedson Fernandes ile ilgili açıklamada bulundu. Çebi, 'Gedson Fernandes'i satmayı düşünmüyorum.' dedi.

Fanatik5 Temmuz 2023 Çarşamba 09:25 - Güncelleme:
Ahmet Nur Çebi, Gedson Fernandes transferine noktayı koydu
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2022/2023 sezonuna Valerien Ismael yönetiminde giren Beşiktaş, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından çok daha iyi bir performans sergilemeye başlamıştı.

Sezonu üçüncü sırada tamamlayan siyah-beyazlılar gelecek sezon şampiyon olmak için kolları sıvadı. Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta kadroya yeni katılacak oyuncularla ilgili çalışmalar yürütülse de takımın yıldız oyuncularına da teklifler geliyor. Bu isimlerden biri de Portekizli yıldız Gedson Fernandes...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların parlayan yıldızı Gedson Fernandes'in takımdaki geleceğiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Özellikle İtalyan kulüplerinin radarında bulunan Portekizli futbolcu için Fanatik'e konuşan Çebi, "Gedson Fernandes'i satmayı düşünmüyorum. Onu bu sezon takımda tutacağım. Çok genç ve bize katkı veren oyuncumuz. Şampiyonluk yaşasın, sonrasına bakarız. Olaya sadece maliyet olarak bakmıyoruz" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'IN TAVRI NET!

Başkan Çebi, takıma takviyeler yapacaklarını da belirtip, "Birçok isim ile temaslarımız var. Acele etmeden transfer yapacağız" ifadelerini kullandı. İtalyan basınında çıkan iddialara göre Lazio'nun 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı futbolcu için Beşiktaş'ın tavrı net.

YARISI BENFICA'YA...

Yönetim, Gedson için 35 milyon Euro istiyor. Kartal'da bu sezon 36 mücadelede görev yapan Gedson, 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Siyah-Beyazlılar, Gedson'u satarsa elde edeceği gelirin yarısı eski kulübü Benfica'ya gidecek.

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