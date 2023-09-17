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Spor

Ahmet Nur Çebi: Karşımda aday olacak

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ilk seçimde Ahmet Tokdil'in karşısında başkan adayı olacağını dile getirdi.

17 Eylül 2023 Pazar 14:46 - Güncelleme:
Ahmet Nur Çebi: Karşımda aday olacak
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Beşiktaş Kulübü, Tüzük Tadili ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi, genel kurul toplantısının sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu. Çebi, Ahmet Tokdil'in bir sonraki seçimde karşısında aday olacağını söyledi.

AHMET NUR ÇEBİ'NİN SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDE;

"En son Ahmet Tokdil'in konuşması hepimize mesaj olsun; Birlik ve beraberlik, güzellik, saygı ve sevgi. Birbirimizi sevelim diyor. Ama gördüğüm kadarıyla ilk seçimde galiba karşımda aday olacak. Hayırlı uğurlu olsun"

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