Ahmet Nur Çebi kimdir? Ahmet Nur Çebi nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Beşiktaş'ta eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi, başkanlığa aday oldu. Çebi kısa bir açıklama da yaparak seçimin Beşiktaş camiasına hayırlı olmasını diledi. Ahmet Nur Çebi, 2012 yılından itibaren taraftarı olduğu Beşiktaş jimnastik kulübünde 2. başkanlık görevini yürütüyor. Ahmet Nur Çebi, 1959 yılında Trabzon’da doğdu. Babası iş adamı Yaşar Kaptan Çebi, annesi Ayten Çebi'dir. Ahmet Nur Çebi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

AHMET NUR ÇEBİ'DEN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi, 250 imzayı divana iletti ve basına açıklamalarda bulundu.

Çebi, adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Olağanüstü genel kurul kararı alındı, seçildi. Kısa zaman içerisinde hazırlanmaya gayret ettik, arkadaşlarımla beraber çalışmalarımı tamamladım ve divana arz ettim. Türk sporuna hayırlı olsun. Epey adaylı bir seçim olacak. Tek bir temennim var, seçim süreci içerisinde, adayların nezaketini muhafaza etmelerini istiyorum. Ne olursa olsun, sonuçta seçim sonrası "Sayın başkanım" denilecek kazanana. Dolayısıyla, Beşiktaş'ın bu zor günlerinde aday olanlara teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. zamanla politikalarımızla ilgili açıklamalarımız yapılacaktır."

AHMET NUR ÇEBİ KİMDİR?

Ahmet Nur Çebi kimdir, Beşiktaş JK İkinci Başkan ve Futbol Şubesi Başkanı

Ahmet Nur Çebi, 1959 yılında Trabzon‘da doğmuştur. Annesinin adı Ayten Çebi’dir. Babası iş adamı Yaşar Kaptan Çebi’dir. Babası sanayici olup demir çelik ticareti yaptığından işi gereği Karabük‘e 1964 yılında göç etmesi nedeniyle Ahmet Nur Çebi Karabük’te eğitim gördü. 1978 yılında TED Karabük koleji lisesinden mezun oldu. Ardından 1983 yılında Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden mezun oldu. Yurtdışında bu konuda bir buçuk yıl eğitim gördü. Tayfun Çebi ve Arzu Efe adında kardeşi vardır.

Üniversite bitince 1985 yılında Ağrı Eleşkirt 29. Piyade Alayı’nda yedek tamamladı.

Ahmet Nur Çebi, Çebi enerji, martaş liman tesisleri, Çebi denizcilik gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Ayrıca Türkiye Karabük demir çelik işletmeleri yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve haddeciler derneği başkanlığı görevinde bulunmuştur.

Babası Yaşar Kaptan Çebi ve kardeşi Tayfun Çebi ile beraber demir çelik sanayiinde, 1964’te Karabük’te babasının kurduğu haddehaneden (demir çelik üretim tesisi) bir adım öteye geçerek, 1990 yılında Çorlu’da bir haddehane yatırımı daha yaptı. Bunu takip eden üç sene sonrasında Marmara Ereğlisi’nde bir liman yatırımı gerçekleştirdi. Onun hemen akabinde bu limanın yapımına gerekçe olan asıl büyük yatırımını yaptı. 2001’de bir buçuk milyon ton kapasiteli demir çelik izabe tesislerini, 2002’de izabe tesisi ile beraber çalışan bir milyon ton kapasiteli haddehaneyi ve 2005’te de kendi enerjisini üretebileceği bir elektrik santralini devreye aldı.

Bu arada armatörlük ile ilgili büyük yatırımlar yaptı.

Ahmet Nur Çebi, 1986 yılında Berna Çebi ile evlendi. Elgiz Nur (d.1988), Mina Nur (d.1993), Yaşar Kaptan (d.1995) adlarında 3 çocuğu vardır.

Ahmet Nur Çebi, 2012 yılından itibaren Fikret Orman başkanlığındaki taraftarı olduğu Beşiktaş jimnastik kulübünde 2. Başkanlık görevini yürütüyor.