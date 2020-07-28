AA 28 Temmuz 2020 Salı 14:18 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 14:57

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'de geriden gelip sezonu üçüncü bitirmenin bir başarı olduğunu ama şampiyon olamamanın üzüntüsünü de yaşadıklarını söyledi.

Çebi, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş'ın şampiyonluktan başka amacının olamayacağını belirten Çebi, "Sezonu üçüncü bitirdik. Keşke şampiyon olabilseydik. Sergen Yalçın ile şampiyon da olabiliyorduk. Kaybettiğimiz abuk subuk maçlar olmasa şu anda şampiyonduk. Süper Lig'de 13'üncülükten 3'üncülüğe çıkmak başarıdır ama şampiyon olamamak da bizim için mutsuzluk kaynağıdır." dedi.

Yönetime takımın yapısının oluşmasının ardından geldiklerini aktaran Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üst üste 6-7 galibiyetle takım toparladı, daha sonra düşüşe geçtik. Abdullah Avcı ile yollarımızı ayırdık. O da bu kararın doğru olduğunu düşündü. Takdiri yönetim kuruluna bırakmıştı. Cesaretle bunu göğüsledik. Sergen hocayı çağırdık. Beşiktaş'ın çocuğu olması pazarlık konusunda elimizi güçlendiren konuydu. Ekonomik koşullar nedeniyle camianın öze dönüş konusunda beklentisi vardı. Hocayı bu şekilde tercih ettik ve göreve getirdik. Doğru da yapmışız. Yönetim kurulunun başarısıdır. Sezon ortasında hocayı göndermek, yenisini almak önemli karardı. Biz bu kararı aldık, doğru yapmışız. İyi oldu."

Sergen Yalçın'ın sürekli kazanma arzusuyla hareket ettiğini vurgulayan Çebi, "Sergen hocanın hücum futboluna yönelik, sürekli gol arayan bir futbol anlayışı var. Bunlar teknik taktik konular. Sergen hocamızın bizim için en önemli tarafı Beşiktaş'ın gençlerine de değer vereceğini bize hissettirmiş olmasıdır. Hocamızla aramızda sorun yok, ikimiz de aynı şeyleri düşünüyoruz." diye konuştu.

Sergen Yalçın'ın uzun süre Beşiktaş'ta çalışmasını arzu ettiklerini anlatan Çebi, "Temennim Sergen Yalçın, camı kırınca lazım olanlardan olmasın. Ömrünü Beşiktaş'ta geçirsin istiyoruz. Başarılı olacak. İnşallah başarıları burada yaşar, emekliliği de burada yapar. Arzum, temennim bu." değerlendirmesinde bulundu.

"ANADOLU KULÜPLERİYLE NEREDEYSE AYNI SEVİYEYE GELDİK"

Süper Lig'de son 10 yılda iki farklı şampiyon çıktığının hatırlatılması ve Türk futbolunda bir eksen kaymasının olup olmadığının sorulması üzerine Çebi, şunları söyledi:

"Haksız rekabet her zaman için sağlıksız bir şeydir. Uzun süre Türk futbolunda haksız rekabet olduğunu söyleyebiliriz. Yüzde yüz değil ama insanın aklına bu geliyor. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un imkanları biraz daha fazlaydı. Dolayısıyla transferlerde daha fazla eli açık davranabiliyorsunuz. Taraftarı az, sponsorlukları fazla olmayan Anadolu kulüpleri aynı harcamayı yapamıyor. Bugüne kadar bunu yaşadık."

Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın ekonomik anlamda güçlü olmasının transferde bir rahatlık yaşattığını kaydeden Çebi, "Artık o paralar olmayınca futbol ekonomisi buna izin vermiyor. Fuzuli harcamalara müsaade etmiyor. Bu olmayınca Anadolu kulüpleriyle neredeyse aynı seviyeye geldik. Anadolu takımına düşük parayla gelen ama ücretini alan oyuncu daha mutlu oynayabiliyor. Büyük paralarla gelen ama alamayanlar mutsuzluk yaşayabiliyor. Bu ekonomik şartlarda bütün takımların birbirleriyle dişe diş mücadele edebileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ'I DERLEYİP TOPARLADIĞIMDA GÖREVİMİ YAPMIŞ OLACAĞIM"

Yönetim olarak ekonomiyi düzeltmek istediklerini anlatan Çebi, "Düzelmiş ekonomiyle başarılı sportif sonuçlar almaya devam edeceğiz. Benim hep parayı ve sıkıntıları konuştuğumu söylüyorlar. Ben bunları söylemeye devam edeceğim. Camia son genel kurulda beyaz yalan söyleyenlerle şeffaflık arasında seçim yaptı. Ben şeffaf olmaya devam edeceğim. Taraftarımı ailenin parçası olarak görüyorum. Ailenin dertleriyle ilgilenmek istemeyen, paylaşmak istemeyen o ailenin parçası olamaz. Ağlamaya devam edeceğim. Bir ailenin içinde acı ve güzel günler olabilir. Sadece güzel günler yaşamak isteyenlerin Allah yolunu açık etsin. Bana kızsınlar önemli değil." ifadelerini kullandı.

"Ağlamayan bir başkanları inşallah ileride olacak." diyen Çebi, "Beşiktaş'ı derleyip toparladığımda görevimi yapmış olacağım. İnşallah ileride işleri oturmuş, çok iyi giden, ağlamayan bir başkanları olur. Bizim yaptığımız ağlamak değil. Ağlamıyoruz, durum tespiti yapıyoruz. Durumu anlatmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yapılanmada altyapının önemine değinen Çebi, "Almanya, Hollanda, Afrika'dan da çocuklar olabilir. Kendi altyapımızdan çocuklara da yer vermemiz lazım. Altyapımızdan yeteri kadar çocuk maalesef yer almamış. Uzun vadeli düşünüyoruz. Biz popülist politikalarla gelmedik. 'Uçaklara 3-5 milyonluk çocukları koyalım, şov yapalım' diye gelmedik." şeklinde konuştu.



"KÜME DÜŞME KALDIRILSIN"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, pandemi döneminde Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Pandemi döneminde küme düşmenin kaldırılmasıyla ilgili görüşlerini başkanların yer aldığı sosyal medya grubunda daha evvel de paylaştığını belirten Çebi, "Sezon bitmediği için eleştirildim. Ama şimdi sezon bitti, rahatlıkla ifade ediyorum. Ben gerçekten pandemi döneminde küme düşmenin olmasını istemiyorum. Bu dönem düşmeyi kaldıralım. Pandeminin verdiği darbelerle küme düşen kıymetli şehir takımlarımız var. Ben istemiyorum, 3 tane daha takım fazla olsun." diye konuştu.

"UEFA BİZİ FUTBOLCULARLA KARŞI KARŞIYA BIRAKTI"



UEFA'nın pandemi dönemindeki yönetimini eleştiren Çebi, "UEFA kural koyucu olmasına rağmen pandemi döneminde bir kural koymadı. 'Pandemi başladı, bu süreç devam ettiği sürece futbolculara ödemeler böyle olacak' demedi. 'Karşılıklı görüşerek' diye bir maddeyle bizi futbolcularla karşı karşıya bıraktılar." ifadelerini kullandı.

Kulüplerin olmadığı yerde futbolcuların da olmayacağını dile getiren Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"UEFA'nın futbolcunun sendikası gibi hareket etmesinden çok rahatsızım. Kulüplerin olmadığı yerde futbolcular da olamaz. Kulüplerin ayakta kalması için gayret sarf eden bir UEFA görmüyoruz. Sadece futbolcuları koruyan, kollayan bir UEFA ile baş başayız. UEFA'nın pandemi dönemindeki tavrını yanlış buluyorum, kararlı olmalıydı. Hepimizi yönlendirebilecek sağlıklı kararlar almalıydı."

Yayıncı kuruluştan ödemeleri henüz alamadıklarını kaydeden Çebi, "Yayıncı kuruluş bizimle yaptığı pazarlıklarda indirim istiyor, gerekçe pandemi. Önümüzdeki yıllarda da indirim istiyor, gerekçesi yine pandemi. Biz futbolcularımıza 'pandemi nedeniyle indirim yapın' diyoruz, 'bize ne' diyorlar." şeklinde konuştu.

"RUİZ'İN AÇIKLAMASI YANLIŞ"

Çebi, Victor Ruiz'in kendisine ödeme yapılmadığı yönündeki açıklamalarıyla ilgili soruya, "Ruiz'in açıklaması yanlış. Ben olsaydım, 'pandemiye kadar alacaklarımı aldım, pandemi dönemindeki alacaklarım bana ödenmedi, ben de pandemi diye bir şey tanımıyorum, hakkımı alamadığım için gidiyorum' demesi gerekirdi. Bu doğru açıklama olurdu. Genelleyip, alacaklarını alamayan bir futbolcu portresi çizdi." yanıtını verdi.

Mart, nisan ve mayıs aylarında ödeme yapamadıklarını aktaran Çebi, bağış kampanyası gelirleriyle bonservis bedellerini ödemeye çalıştıklarını söyledi.

Çebi, "Adem Ljajic'in 4,5 milyon avroluk bonservisi hala duruyor, Kevin N'Koudou'nun 4 milyon avroluk bonservisi duruyor. Futbolculara imza attırılıp getirilmiş ama restoranlarda yazıyor ya 'ben yedim babam ödesin' diye, öyle olmuş biraz." değerlendirmesinde bulundu.

"YAYINI KENDİ İMKANLARIMIZLA YAPALIM"

Çebi, yayıncı kuruluşun indirim talebiyle ilgili soru üzerine, "Kendi imkanlarımız, TRT'miz var, A Spor var, başka kanallar var. Alt yapıları var. Biz yapalım bu işi. Kulüpler Birliği olarak bir şirket kuralım. Televizyon kanallarının hakkını verelim, geri kalanla biz geçinelim. Biz bu rekabeti yaratamazsak her gelen indirim ister. Bir gün üstüne bizden para isteyebilirler diye korkuyorum. İsterler çünkü rakipsizler." diye konuştu.

Rakipsizlik nedeniyle yayıncı kuruluşun indirim istediğini savunan Çebi, "Koskoca vakıfız, bir tane şirket kurarsınız, gidersiniz TRT'ye yapalım dersiniz. Ortak bir hesap tutalım, masraflarınızı alın, üstüne de kar koyun, geri kalanı bize verin. Geldiğimizden beri aynı yerde dolaşıp duruyoruz. Adamlar da bakıyorlar etraflarında kimse yok indirim istiyorlar. Bunun sonu yok." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş başkanlığının herkese nasip olmayacağını belirten Çebi, "Bir sürece girdik bir sürü para verdik, insanlar 'paran yoksa niye geldin' diyor. Verdik, verdiğimizin bir önemi yok. İmkanımız olduğu sürece elimizden geleni yapacağız." dedi.

Çebi, erken seçimle ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız çalışıyor, mutluyum. Başkan para istedi, ellerinden geleni verdiler. Kimisi 500 bin, kimisi 1 milyon dedi. Hepimiz bir şey yaptık. Mühim olan hissiyattır. Bana faydaları var, Beşiktaş'a faydaları var. Neden yönetimi yenilemem gerektiğini anlamıyorum. Muhalefet seçime gidilmesini arzu ediyorsa birisi çıksın 'seçime git ben de adayım' desin. 'Ben senden bu işi daha iyi yapacağım' diyen birisi çıksın, ben de 'buyurun seçim' derim. Mevcut yönetimi değiştirmek için seçime gitmem."

"CANER ERKİN VE GÖKHAN GÖNÜL OYNAMAK İSTİYORLARSA EKONOMİK ŞARTLARIMIZ BELLİ"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ayrılmaları gündemde olan futbolcuların ekonomik şartları kabul ettikleri takdirde takımda kalabileceklerini söyledi.

Takımdan ayrılacağı iddia edilen futbolculara ilişkin yorumda bulunan Çebi, "Caner Erkin ve Gökhan Gönül, oynamak istiyorlarsa ikisi de bizim futbolcumuz. Kontratları belli. Oynamak istiyorlarsa ekonomik şartlarımız belli. O şartlarda geliyorlarsa mutlu oluruz. Bir başkası benden fazla bedel ödüyorsa bizim buna saygı duymamız lazım." ifadelerini kullandı.

Atiba Hutchinson'ın takımda kalmasını istediklerini ifade eden Çebi, "Hocamız Atiba'nın kalmasını istiyor ve katkı vereceğini ifade ediyor. Verebileceği çok şey var Atiba'nın. Profesyonel duruşu var. Aile babası olmasının verdiği bir duruş var. 6-7 senedir Beşiktaş forması giymesinin getirdiği artılar var. Onları sahaya, antrenmanlara yansıtması bizim için çok önemli. Sanıyorum Erdal Torunoğulları, yarın öbür gün kendisiyle görüşecek. Umarım el sıkışırlar. Sevdiğimiz, beğendiğimiz bir futbolcumuz." değerlendirmesinde bulundu.

Çebi, Fransa'nın Lille ekibine transfer olacağı öne sürülen Burak Yılmaz'ın durumuna ilişkin, "Burak'ın ayrılmasıyla ilgili kendisiyle el sıkıştık ama kontrat henüz imzalanmadı. Belki bugün bitireceğiz. Birçok teknik detay var. Prensip olarak Burak, Lille'e gitmek istedi. Teknik detaylar şu anda konuşuluyor, bittiğinde açıklayacağız." yorumunu yaptı.

Türkiye'de futbolculara ödenen paraların bütçelerine ağır geldiğini kaydeden başkan Çebi, "Türk futbolunda bütçelere göre yüksek ücret verildiğini söylüyorum. O kişinin değeriyle ilgisi yok. Bizim bütçemize ağır geliyor bu rakamlar. Aksi halde kimsenin emeğine saygısızlık yapmak haddim değil. O günkü yöneticiler öyle takdir etmiş, vermiş. Ancak benim ekonomim bunu kaldırmıyor. Kimsenin futbolcusunun bedelini biçme hakkım yok, kimseye saygısızlık edemem." şeklinde görüş belirtti.

"TÜRK TAKIMLARININ UEFA YA DA FIFA'DAN CEZA ALMASINI İSTEMEM"

Trabzonspor'un cezasıyla Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitme durumunun vicdanıyla bağdaşmadığını aktaran Çebi, "Biz, Süleyman Seba'nın şampiyon olduktan sonra döndüğü uçakta 3-5 rakip futbolcu var diye şampiyonluk kutlaması yaptırmadığı bir camiayız. Başkasının mutsuzluğu üzerine mutluluk kurma isteğimiz olamaz. Trabzonspor'un yerine ikinci olmak isterdim. Beşiktaş'ta Trabzonspor'un alacağı cezayı beklemek gibi bir şey olamaz. Beşiktaş farklı bir duruştur. Türk takımlarının UEFA ya da FIFA'dan ceza almasını istemem. Kurallar bunu gerektiriyorsa da ülkemizi en iyi şekilde Şampiyonlar Ligi'nde temsil ederiz." diye konuştu.

Gündemdeki transfer iddialarının doğru olmadığını belirten Çebi, şunları kaydetti:

"Benim kadrom dolu. Bunların içerisinden gidenler olacak. Onlar giderseler yerine oyuncu bakacağız. Gitmiyorlarsa onun yerine transfer yapmamız söz konusu olamaz. Transfer politikasını ekonomimize göre yapacağız. Şampiyonlar Ligi'ne gidersek transferler biraz fark edebilir ama kimse bizden uçuk kaçık transferler beklemesin. Net, açık söylüyorum. Belki güçlü bir santrfor, stoper ve bir orta saha ile 2-3 transfer olabilir."

"NE KADAR HAK VERİLDİYSE O KADAR YABANCI OYUNCU SAHADA OLMALI"

Başkan Çebi, yabancı oyuncu sayısındaki kademeli düşüş hakkında teknik direktör Sergen Yalçın ile fikir ayrılıklarının bulunmadığını ifade etti.

Yabancı oyuncu konusunun sosyal medyada cımbızlanmış bir mesele olduğunu vurgulayan Çebi, "Hocamızın 'Yarısı tribünde, yarısı sahada. Kim aldı bu kararı?' şeklindeki açıklamasına katıldığımı söyledim. Çelişki yok. 14 futbolcu hakkım varsa niye bunları oynatamıyorum. Niye kulübede oturtuyoruz. Sosyal medyada bildiğim, tanıdığım insanların başımın üstünde yeri var, saygı duyuyorum ama bazıları da işleri başka yerlere getiriyor. Taraftarım bunlara dikkat etsin. Ben onların hem başkanı hem ağabeyiyim. Hakaretleri kabul etmiyorum, asla yalan konuşmam. Sözlerimin arkasında dururum." şeklinde açıklamada bulundu.

Yabancı oyuncu sayısının 8'den aşağı düşmemesi gerektiğini kaydeden Çebi, "8 normal bana göre, aşağı da düşmesin. 8'in altına düşeceğini düşünmüyorum. Sahada oynayanın ne kadar hak verildiyse o kadar olması gerektiğini düşünüyorum. '8 hakkınız var ama 6'sı sahaya çıkabilir' uygulaması bana göre yanlış. Hepsi sahada oynasın. 10 oyuncuysa 10, 8 oyuncuysa 8'i oynasın." diye konuştu.