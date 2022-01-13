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Spor

Ahmet Nur Çebi: Mayıs ayında başkanlığa yeniden adayım

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, mayıs ayında gerçekleştirilecek olan genel kurulda yeniden aday olacağını açıkladı.

13 Ocak 2022 Perşembe 13:44 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 13:44
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Beşiktaş 'ta başkan Ahmet Nur Çebi, mayıs ayında gerçekleştirilecek olan genel kurulda yeniden aday olacağını açıkladı. Ahmet Nur Çebi, adaylık ile ilgili gelen soruya "Mayıs ayındaki seçimde başkanlığa adayım. Aday olmak isteyen herkesin aday olmasını istiyorum. Bu, camia için çok değerli. 5'i bir araya gelip de seçime girmesinler, tek ricam o. Bırakacak diye söylentiler var ama hayır. Evet, yoruldum ama bırakmayacağım. Tek aday çıkarsam çok üzüleceğimi de beyan etmek istiyorum. Beşiktaş'ta yapacak çok işim var. 2.5 yıl ağır temizlik yaptım. Bu saatten sonra proje uygulama zamanı. Beşiktaş'ın menfaati için proje uygulamaya devam edeceğim. Yönetimde tek tük ufak tefek değişiklik olabilir. Öncelik, öz kaynak. Öz kaynaktan sonra, gelişime açık, hesaplı, henüz doymamış, başarıya aç, hatta gerekiyorsa paraya da aç futbolcu kardeşlerimizi tercih edeceğiz ki bize katkı sağlasınlar." şeklinde cevap verdi.

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