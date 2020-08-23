23 Ağustos 2020 Pazar 18:45 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 18:45

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT SPOR'da yayınlanan Muhabir Saati programına telefonla katıldı.

'Bütün konsantrasyonumuz PAOK maçını kazanmak üzerine' diyen Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın transfer çalışmaları ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

'GÖNDEREBİLDİKLERİMİZ OLURSA, YENİ TRANSFERLER GELECEK'



"Yabancı futbolcularımızın %99'u indirim taleplerimizi kabul etmedi. Türk futbolcularımızın hemen hemen tamamına yakını geçen seneyle ilgili indirim talebimizi kabul etti. Yabancılar, fedakarlık yapmak istiyor. Yabancı oyuncular, 'Bu sözleşmeleri bir daha bulamayız.' diyorlar. Atiba, N'Sakala, Welinton, Bernard Mensah. 4 futbolcuyla limit doldu.

Gönderebildiklerimiz olursa, yeni transferler gelecek. Vida'nın aldığı ücreti ödemeye yanaşan bir kulüp yok. O da profesyonel bir futbolcu. Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor. Necip Uysal dışında hiçbir oyuncumuz, bizim istediğimiz indirimi ne yazık ki yapmadı. Birkaç oyuncu ile yollarımızı ayırma konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Niyetli olanlar var. Bu oyuncular Ljajic ve Vida değil"

Çebi, Beşiktaş ile adı anılan Gökhan Töre ve Kasımpaşa'nın golcüsü Koita ile ilgili 'Koita ile ilgili Kasımpaşa ile görüştüm, takımda tutmak istediklerini söylediler. Gökhan Töre bugün için gündemimizde değil.' dedi.