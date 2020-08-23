İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2020 Pazar / 4 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,341
  • EURO
    8,6419
  • ALTIN
    457.818
  • BIST100
    1109.88
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ahmet Nur Çebi sert konuştu: ''Necip Uysal dışında hiçbir oyuncumuz indirim yapmadı''
Spor

Ahmet Nur Çebi sert konuştu: ''Necip Uysal dışında hiçbir oyuncumuz indirim yapmadı''

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Çebi, 'Necip Uysal dışında hiçbir oyuncumuz, bizim istediğimiz indirimi ne yazık ki yapmadı' dedi.

23 Ağustos 2020 Pazar 18:45 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 18:45
ABONE OL

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT SPOR'da yayınlanan Muhabir Saati programına telefonla katıldı.

'Bütün konsantrasyonumuz PAOK maçını kazanmak üzerine' diyen Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın transfer çalışmaları ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

'GÖNDEREBİLDİKLERİMİZ OLURSA, YENİ TRANSFERLER GELECEK'

"Yabancı futbolcularımızın %99'u indirim taleplerimizi kabul etmedi. Türk futbolcularımızın hemen hemen tamamına yakını geçen seneyle ilgili indirim talebimizi kabul etti. Yabancılar, fedakarlık yapmak istiyor. Yabancı oyuncular, 'Bu sözleşmeleri bir daha bulamayız.' diyorlar. Atiba, N'Sakala, Welinton, Bernard Mensah. 4 futbolcuyla limit doldu.

Gönderebildiklerimiz olursa, yeni transferler gelecek. Vida'nın aldığı ücreti ödemeye yanaşan bir kulüp yok. O da profesyonel bir futbolcu. Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor. Necip Uysal dışında hiçbir oyuncumuz, bizim istediğimiz indirimi ne yazık ki yapmadı. Birkaç oyuncu ile yollarımızı ayırma konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Niyetli olanlar var. Bu oyuncular Ljajic ve Vida değil"

Çebi, Beşiktaş ile adı anılan Gökhan Töre ve Kasımpaşa'nın golcüsü Koita ile ilgili 'Koita ile ilgili Kasımpaşa ile görüştüm, takımda tutmak istediklerini söylediler. Gökhan Töre bugün için gündemimizde değil.' dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.