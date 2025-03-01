Beşiktaş'ın 2024 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Toplantıda, eski başkanlardan Ahmet Nur Çebi de gündem olan açıklamalarda bulundu.

İşte Çebi'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"Son mali kurulumuzda Hasan Arat Beyefendi 'Bir daha buradan içeri giremeyecekler.' dediğinde 'Ben buraya her zaman geleceğim' dedim ama bugün kendisi yok. Bu benim için gurur kaynağı. Sanıyorum ilk oldu, genel kurula ve divan kuruluna gelen ilk kişi ben oldum. Eğer yüzünüz ak, başınız dik gittiyseniz, kulübünüze zarar vermediyseniz bu camia sizi kucaklar. Hepiniz, hizmet edenlere değer verdiğinizi biliyorum. O yüzden onurla, gururla, korkmadan çekinmeden konuşabiliyorum."

"Size yeminle söylüyorum, kimse Fikret Orman'a kumpas kurmadı. Benimle 6 sene çalıştın, bu kulübü bir şekilde idare ettik. Benden sonra 6 ay dayanamadın. Önce şapkayı önüne koyup bunu değerlendirmesini istiyorum."

" Kumpası kendi kendine kurmuştur. Kendisinin (Fikret Orman) TV'lere çıkıp, magazin programlarında ailemin adını ağzına almasını doğru bulmuyorum. İşine bak, Allah yolunu açık etsin, Beşiktaş'tan uzak dur!"

"Ben geldiğimde borç 576 milyon Dolar, giderken 287 milyon Dolar'dı. Şimdi yine 587 milyon Dolar'a gelmişiz. Bunu ancak o (Hasan Arat) başarabilirdi."

"Sanki son nefesiniz yakında çıkacakmış gibi duygu sömürüsüyle istifa ettiniz. Ancak Olimpiyatlar'ı bırakmadınız. Dönüp ardınızı bakmadınız. Darbeciler dediğiniz ekibinizi insanların önüne atıp, sözde ekonomisi dahi Şakul'unuzu alıp göçtünüz. Onuru içi yaşayan bizlerle sizi aynı kürsülerde buluşturan kader utansın. Ancak siz utanmazsınız."

"(Hasan Arat'a) Beşiktaş makamları cümlenize bol geldi, 11 ayda belinizdeki kemer tutmadı ve düştü. Şimdi sizi Kızıldeniz'i yaran Musa yerine koyanlar, asalarıyla sizi arıyorlar. Siz neredesiniz entübe misiniz yoksa Yusuf gibi kuyuda mısınız? Ben söyleyeyim; siz bugün tarihte ihanetiyle nam salmış utanmazlar neredeyse oradasınız. Bu kulüpte ne selanız ne duanız duyulmayacak. Çankırı bozkırlarından yaptırdığı arazi tahsislerini, Güneş Enerjisi Çiftliği adı altında dev hizmet diye anlattı. Palavracı!

"Serdar Saatçı 40 milyon eder dedi palavracı, adam Trabzonspor'a gitti 2.5 milyon euro'ya. Geri satın alma hakkı Beşiktaş'taydı, niye almadın. Bunu söyledikten sonra gidiyor.

"Fikret Orman beyefendi 'Hasan Arat'a dokundurtmam' diyor. Vay be! Dokundurtmaz tabii, biri tencere biri kapak. Birbirlerini buldular."

"Nereden bileyim böyle bir adamın seçileceğini, adamın bu kadar hayasız olacağını? Gelirken kulübün borcu belli, giderken borcu belli, getirdiğim kupalar belli. Tabii ki transferler eleştirilebilir. Rosier'i, Ghezzal'ı, Gedson'u getirdik. Bunlar hiç konuşulmuyor. Bu yüzden Galatasaray'ın başkanı istifa etmek zorunda kaldı."