15.01.2020 15:11 - Güncelleme: 15.01.2020 15:11

Transfere de değinen Çebi’nin açıklamaları şu şekilde:

“TFF İLE ANLAŞMADAN TRANSFER YAPMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL”

“Taraftarımız merak ediyor. Cevaplamak zorunda kalıyorum, gündem belli, sınırlamalar... Bunların sonucuyla ilgili maalesef transfer yapacak noktaya gelemiyoruz. Kendileri bu konuda taviz vermeyeceklerini defalarca söylediler.

İşin esası gelir gider hesaplamalarında faiz indiriminin talep etmiyor ısrar ediyoruz. Bu hatanın düzeltilmesi gerekiyor.

Beşiktaş'ın zarar görebileceği hiçbir riski almayacağız. Biz buraya zayiatları onarmaya geldik.

Transfer yapmak istiyoruz ama limit konusundan dolayı yapamıyoruz. Bunu açıklamak zorundayım. TFF ile anlaşmadan transfer yapmamız mümkün değil.”

GUILHERME KONUSU

“Menajerler bu dönemde çok aktif. Guilherme'nin menajerine şartlarını sorduk. Pozitif cevap vermememize rağmen kamuoyunun gündeminde duruyor. Bir girişimimiz olmadı, menajeri bize ulaştı ama pozitif yanıt vermedik.”

“Ahmet Ürkmezgil beyefendi sanıyorum bize kırgın. AVM'den kaynaklanıyor sanırım. Onun mücadelesini biliyorum, orada destekleri için teşekkür ederim. Biz haddimizi aşmış olabiliriz. Emekleri teşekkürü hak ediyor.”

“GİTMEK İSTİYORUM DİYEN FUTBOLCUMUZ YOK”

“Futbolcularımızdan bugüne kadar gelip 'gitmek istiyorum' diyen yok. Veya bize gelen bir teklif yok. Oyunculardan indirim istersek yeni vergi yasasına tabi olacağız. Şu anda öyle bir talebimiz yok. Sözleşmeleri biten, oturup konuşacağımız oyuncular var. Şu an oyuncu satmamız gündemde değil.”

BAŞKAN ERDOĞAN İLE YAPILAN GÖRÜŞME

“Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki buluşmada kulüplerin satılması gündeme gelmedi. Yaklaşık iki saat görüşme oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son derece yapıcı, anlayışlı, dikkatli olmamızı söyledi. Kulüplerde savurganlığa son verilmesi ve bunu yasalarla nasıl düzenleriz şeklinde çalışmalar yapılıyor.”

“Transferde hile hurda düşünmüyoruz. Biz Beşiktaş'ız. Hile hurda ile yola devam etmeyiz. Bir taraftarımızı bile zan altında bırakacak işe girmeyiz. Acı bizimse birlikte paylaşırız.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 'Herkes birbirinin cesedine basarak yukarı çıkmak istiyor' sözleri doğru. Biz Beşiktaş olarak yapmıyoruz ama yapan kulüpler var.”

AJDIN HASIC TRANSFERİ

“Böyle bir bütçede böyle bir şey yok, böyle bir sözleşme yapılmasa daha hayırlı olurmuş ama yapılmış. Bir çözüm arıyoruz. 100 bin euro alan futbolcunun 2 milyon euro imza parası mantıklı değil."

CANER ERKİN, GÖKHAN GÖNÜL VE ATIBA İLE YENİ SÖZLEŞME

“Bugün için bunlar çok erken. Böyle bir mecburiyet yok. Onların daha zamanı var. Arkadaşlarımızla şampiyonluk için yola çıktık. Ben şampiyonluk için umutluyum. Konumuz iç transfer değil. Önceliğimiz şampiyonluk.”