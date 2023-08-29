Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin sözleri;

"Son zamanlarda Beşiktaş ve benim üzerimde oluşturulmaya çalışılan yapay bir baskı var. Bazı şeyleri açıklamamız gerektiğini düşünüyorum. Şov yapmadan kulübün gerçek sorunlarını çözmeye çalıştım. Konu ben değil, Beşiktaş! Beşiktaş işin içindeyse, şov söz konusu olamaz, olmayacak!"

"SPONSORLUK İMZALARKEN KONUŞACAKTIM"

"600-700 milyonluk sponsorluk sözleşmesi imzalarken konuşacaktım ama öne almak zorunda kaldık."

"İŞİMİN BAŞINDAYIM"

"İşimin başındayım. Çalışanlarım tarafından hırpalandım. 4 kez Covid geçirdim. Sağlık sorunlarım var. Ailemle son 1 ayda 10 kez görüşmedim. Kendi mesleklerini bile icra etmekten aciz keşiler bize karşı yorumlar yapıyorlar. Saygısız ifadeler... Benim buradan gitmemle alakalı algı için oradan takipçi çıkarmaya çalışıyorlar. "Ahmet Bey büyük başkan" deseler, onlar da öyle konuşacak."

"BEN GELDİĞİMDE ELEKTRİK YOKTU"

"Ben en zor dönemde gelmiş bir başkanım. Elektrikleri sönmüş, personel darmadağın, haciz icra dosyaları... Bugün günübirlik her borcunun anından ödendiği, onurlu, gururlu bir Beşiktaş yaratmak istiyorum."

"Beşiktaş için kellemi de vereceğim! Hırsızlara, arsızlara ve art niyetli insanlara pabuç bırakmayacağız. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı arayıp tahrik ediyorlar."

"SEBA 'BANA BENZİYORSUN' DEMİŞTİ"

"Süleyman Seba'nın kıymetini öldükten sonra anladık. Kendisi, benim içimde. Bir gün 'Sen, bana benziyorsun. Beşiktaş'ın haklarını kimseye yedirmezsin. Allah sonunu inşallah benim gibi etmez inşallah' dedi. İnşallah sonum Süleyman Seba'ya benzer! Benim de kıymetim öldükten sonra anlaşılır."

"ASLA İSTİFA ETMEYECEĞİM!"

"Sonuna kadar buradayım. Beşiktaş kongresi 'İşin bitti' demeden gitmem. Taraftarla sorunum yok. Birileri, tribünde bazılarını bağırtıyor. Canı gönülden bağırana lafım yok. Ama maç sonu bağırın. Takımı etkilemeyin. Taraftarlardan bunu rica ediyorum. Onların mutlu olması için her şeyi yaptım ve yapacağım."

STATTAKİ BOŞ KOLTUKLAR

"YouTube'da biri "Yıldız transferi yapmıyor" diyor. Takipçi için bunu yapıyor. Mısır'daki gazeteci Muleka için arıyor ve 'Ben yalan yazmam, öğrenmem lazım' diyor. 20 bin kombine sattık, 10 bin tane daha için arıyorlar. Hala bilet almak için arıyorlar. Statta boşluk var ama nedenini sorun! Boşluk kısımları kombineli taraftara ait. O gün gelemiyorlarsa, söyledik 'Devredin' dedik. Devretmiyorsa, ne yapalım? Bilet fiyatlarımız rakiplerin altında."

YILDIZ TRANSFERLERİ

"10 liralık transferi nasıl 1 liraya yapıyorlar bilmiyorum. Beşiktaş'ı hile ve hurda ile uğraştırmam. Sahte evrak yapamam. Beşiktaş'ı ateşe atamam! Bunlar TFF'nin konusu, onlar bakacak.

UEFA anlaşması var. Bizi men ederler. Futbolunun 2 ay maaşını ödeyemediğinde ne olacak?"

"BU İŞİN SONUNDA KÜME DÜŞMEK VAR"

"TFF dürüstse, açıksa, şeffafsa inceleyecek. Ali Koç 'Ben 10 milyon verdim, 3 milyona nasıl aldılar?' lafını ciddiye almayacak mı? Burada küme düşürmeye kadar giden durumlar var. Bana güvenin, inanın en doğrusunu yapmaya çalışıyorum. Birkaç hafta sonra nasıl sponsorluklar açıkladığımızı göreceksiniz."

"TRANSFERLE Mİ ŞAMPİYON OLUNUYOR?"

"Saha sonuçlarını haydi bekleyelim! Haziran-Temmuz'da transfer yapılınca şampiyon mu olunuyor? Pandemide 13 arkadaşla şampiyon olduk."

"GEDSON'U, GHEZZAL'I, ROSIER'İ BİZ ALDIK"

"Telefon numaramız ortada. Zaten internet sitesine de koyduracağım! Gedson Fernandes geldiğinde ortalığı yıktınız! Rachid Ghezzal, Valentin Rosier için rakip takım 3-5 kere hocasını, yöneticini gönderdi. Onları biz aldık biz! Gönül bağı ile aldık. Bas bas paraları ile olmuyor!"

"BEN PLAZA SATARAK TRANSFER YAPMAM"

"Plaza satarak, Beşiktaş'a transfer yapmayacağım. Başkanlıktan sonra da bu statta maç izleyeceğim. Allah 'Paralar nerede?' demekten korusun."

️"İNŞALLAH 10 KATINI GÖRÜN!"

"Siz kimsiniz benim aileme küfür ediyorsunuz? Takipçi sayınız mı artıyor? Beşiktaş Başkanı olduğum dönemde bunları yutacağım. Sizi, Allah'a havale edeceğim. İnşallah 10 katını görün! Beni eleştirin ama küfür etmeyin!"

"CEYHUN KAZANCI KÜFÜRDEN GİTTİ"

"Ceyhun Kazancı küfürden gitti. Ailesi baskı yaptı. Sürekli anasına, babasına küfür ettiler. O gittiğinden beri onun işleriyle uğraşıyorum. Kendisine çok teşekkür ederim. Çok önemli transferleri oldu. Ama ailesinin baskısıyla gitti. Bunu bilin. Yüreğiniz varsa karşıma gelin küfür edin."

"EŞİMİN EVİNİ İPOTEK GÖSTERDİM"

"Bir iki hafta sonra Beşiktaş'ın nasıl sponsor bulduğunu göreceksiniz! Hangi büyük markalarla, hangi Beşiktaşlılarla bunu yaptığımızı göreceksiniz. Beşiktaş önüne gelen firmayla sponsorluk anlaşması yapamaz! Kovid döneminde eşimin birkaç dairesini ipotek gösterdim. Hiç mi bunları hatır yok ya?"

"TFF 'HATA VAR' DİYE CEVAP VERDİ"

"TFF'nin bize gönderdiği cevap; "Hata var!" Peki hakeme sordunuz mu? Acelen ne o bayrak için? "Annenin karnında nasıl durdun?" sordunuz mu? Peki çıkıp Beşiktaş'tan özür dilediniz mi? Eğer orada hata varsa, bunun kural hatası olarak kabul edilmesini ve maçın tekrar edilmesini istiyorum."

️"SERGIO RAMOS 50 MİLYON EURO"

"Sergio Ramos için uğraştık, arzu ettik. Biliyor musunuz ne istediğini? Kimse de sponsor olmak için beni aramadı. 16.5 milyon euro + vergileri 25 milyon euro ve 2 yıllık sözleşme, 50 milyon euro. 37 yaşında adam. Neden bu kadar bilinçsizce saldırıyoruz?"

"TFF'DEN HESABINI SORARIM"

"TFF, bizimle uğraşana kadar, yayın gelirini arttırsın! Marka değeri düşüyorsa, sizin de payınız var. Mevcut hakemlerle, bir önceki hakemlerle kavga ettiysem, hala göreve devam ediyorlarsa; yeni gelenleri de berbat ediyorsunuz! Bunları neden sıfırlayamıyorsunuz? Eski 10 tane zaten benimle sorunlu, 'Gitsinler' demişim. 10 yeni hakemin beyinlerini kim bilir nasıl yıkıyorlar. Oradan Beşiktaş'a hainlik geliyorsa, hesabını soracağım."

"NELER OLACAĞINI GÖRECEKİSİNİZ"

"Geçen senenin devre arasında çok iyi transferler yaptık. Bizim ikinci yarının lideriyiz. Bizim depremdeki mücadelemiz, başka yerlere çekildi. Hayat devam ediyor. "6 puanı da yaz, 3 puanı da yaz" diyeceksin! Sonra da 'Uyum içinde olalım' diyeceksiniz, kupayı siz alacaksınız! Olur! Bundan sonra neler olacak göreceksiniz. Tehdit etmiyorum! Beşiktaş'ın hakları için savaşacağım."

"ŞENOL HOCA 'HALİL BANA YARAMAZ' DEDİ"

"Nathan Redmond gelmek istedi ama ailesel problemleri oldu. Romain Saiss, Dünya Kupası'ndan sonra sorun çıkarttı. Josef de Souza gitmek istedi. Dele Alli gitti, yerine İngiltere'de tarih yazmış Alex Oxlade-Chamberlain'i getirdik. Galatasarayalı eski futbolcu Milot Rashica var. Galatasaray taraftarı Halil Dervişoğlu'nu göklere çıkarıyor ama biz, Rashica'nın değerini bilmiyoruz. Halil'i de anlatayım mı? Transfer çalımı ya.. Babası, Şenol Güneş'i arıyor ve 'Oğlum oynamak istiyor, Galatasaray'da yaşadıklarından dolayı oraya gitmek istemiyor' diyor. Şenol Hoca 'Bunu kazanabiliriz' dedi. Sonra bir anda 'Galatasaray 3 lira fazla para verdi' diyorlar. Şenol Hoca da 'Benim böyle kafada birine ihtiyacım yok' dedi. Onlar bunu transfer çalımı olarak satıyor ama bizde Rashica beğenilmiyor. Dusan Tadic verdiğimizin 2,5 katı fazla para istedi. Şenol Güneş rakam dengeleri bozacağı için istemedi. Hocanın istemediği hiçbir futbolcuyu almadık."

"UÇAK BİLETİNİ ALDIKLARI TAYYİP'İ ALDIK"

"Tayyip Talha Sanuç'u başkası uçakla getirdi, biz aldık ama transfer çalımı olmadı. Milot Rashica'yı aldık transfer çalımı olmadı!"

"TFF ile kavgam sonuna kadar devam edecek!"

"MAAŞLARI YATIRIRSANIZ ŞAMPİYON OLURSUNUZ"

"Beşiktaş şampiyon olabilir. Maaşları yatırırsanız, herkesi severseniz takımdaki şampiyon olursunuz."

"ŞİMDİ KINA GECESİ!

"Son gülen iyi güler! Pjanic, Dele Alli aldık, ortalık yıkıldı ama olmadı! Şimdi kına gecesi, cicim ayları herkes eğleniyor. Bir düğünü yapalım, balayını yapalım... Ama hayat bitmiyor, göreceğiz! Bir takım içinde maaş dengesini dağıtırsanız, takımdaşlığı bozarsanız, isterseniz Messi'yi getirin. Olmaz. Huzurun olmadığı yerde başarı olmaz."

JEAN ONANA AYRILACAK MI?

"Jean Onana için ne açıklayayım? Bir şeyler olunca açıklanır. Siz haber almaya çalışıyorsunuz, biz de saklamaya çalışıyoruz. Onana'yı hoca da istedi, ben de uygun gördüm. Gelecek gördük hep beraber. Hakem bayrağı için erken kaldırdıysa, benim taraftarım da bekleyecek bayrağı kaldırmayacak! Bekleyecek! Rachid Ghezzal son 3 ayda adapte oldu ve şampiyonluk getirdi. Nathan Redmond son 2 ayda uyum sağladı. Çocuğa güveniyorum. Onana için teklif gelirse düşünürüm. Yerine de yerini koyabilirsek olabilir. Arkadaşlar sabır."

GALATASARAY - VİDEO AÇIKLAMASI

"Galatasaray şampiyon olduktan sonra kol saati ile bir fotoğraf çekerek gönderme yaptı. Eğleniyoruz, şov yaptılar. Siz eğlenirken, biz eğlenmeyecek miyiz? 'Burası sessiz, orası gürültü' denmiş. Biz de bir video koyduk. O görüntü sizin kaynaklarınızdan alındı. YouTube'dan çıkartın o zaman. Bu öyle bir şey değil diye anlattık. Sizde böyle bir şey olmayacağını biliyoruz diye söyledik. Müferit şeyler olabilir diye aktardık. İletişime, transfere çok para harcıyorlar. Senin YouTube'dan aldık. Sen bunu neden FETÖ'ye bağladın. Galatasaray yönetiminde FETÖ olduğuna inanmıyorum. Camiada 3-5 tane çıkabilir. Her yerde var, ne yapayım?"

"RAMOS İÇİN O PARAYI VERDİRTMEM"

"15 milyon euro futbolcuya öderken, devlet de 9 milyon euro vergi alıyor. Sergio Ramos için afaki rakam vermedim. Serhan Çetinsaya gibi genç bir arkadaşımı söylemi nedeniyle, böyle bir transfer yükünün altına sokamam! Annesi, babası döner bunu sorar. Buradan arkadaşlarımın uğrayacakları zarardan sorumluyum! Söyleme ile bu olmaz. Bana gelip 'Şu şirketimizle arkasındayız' denmedi. 'Buluruz başkanım' dedi ama babasından bir teklif gelmesini beklerdim. Parayı çok severim, biri 8-9 milyon euro verecekse alırım. Ama arkadaşım zarar görecekse böyle bir şey yapmam."

"SALİH UÇAN, CENK TOSUN"

"Salih Uçan'ı Milli Takım'a Beşiktaş yükseltti. O zaman Beşiktaş'a saygı duyulacak. Verdiğimiz rakamlar o zaman iyi rakamlardı. Biz sana zaten gereğini yapacağız. Birkaç görüşme yapıldı ama sonuç çıkmadı. Kendisiyle görüşeceğim. Cenk Tosun ile de görüşeceğim. Ama beyler her vurduğunuz top 1 milyon euro olmasın! Onların saygısızlığı yok, onları seviyorum. Salih Uçan geçen sene neredeydi? Bu sene çok iyi ve çok daha iyi olacak. Salih'i ve Cenk'i kaybetmek istemiyorum. Hele Cenk, bizim marka değerimiz."

"ABOUBAKAR'A RAMOS'U ANLATAMAM"

"3 milyon euro alan Aboubakar'a, 15 milyon euro alacak olan Sergio Ramos'u nasıl anlatacağım?"

HASAN ARAT'A SERT SÖZLER

"Hasan Arat 22 yıldır ortada yoksun. Sevgili ağabeyim, aylardır yaptıklarına ağzımı açmıyorum. Sana sorarak buraya gelmedim. Burası babanın çiftliği değil! 'Bana hesap sor' dediniz. Şimdi hesap sorulmasını istediğiniz ekiple berabersiniz. Acelen ne hemen seçim? Beşiktaş'a başkan olacaksın. Bekleyin. Kaos yok, o yüzden buraya talipler."

TADIC, FENERBAHÇE, MAAŞ

"Dusan Tadic, Fenerbahçe'ye 4 Milyon €'ya imza attı. Siz kaç para verdiniz de olmadı?"

"Dusan Tadic'e biz o parayı verdik ama gelmedi. Demek sarı-lacivertli renklere aşık. Birileri birine laf ederken, kendine de bakacak."

"KAFAMIZDA 2 TRANSFER VAR"

"UEFA Konferans Ligi'ne kayıt bitmeden bir transfer kesin, diğerini de yetiştirmeye çalışacağız."