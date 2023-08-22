İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2023 Salı / 6 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,2105
  • EURO
    29,5423
  • ALTIN
    1659.32
  • BIST100
    7771.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kararlar yayımlandı! Ahmet Nur Çebi ve Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi
Spor

Kararlar yayımlandı! Ahmet Nur Çebi ve Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK kararlarını açıkladı. Kararlar doğrultusunda; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar' nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

22 Ağustos 2023 Salı 18:59 - Güncelleme:
Kararlar yayımlandı! Ahmet Nur Çebi ve Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi
ABONE OL

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar " nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiler.

PFDK AÇIKLAMASI

TFF'den yapılan açıklamada; "GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in 20.08.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklamalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin 21.08.2023 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi ENGİN BALTACI'nın müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamalar suretiyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.