İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,05
  • EURO
    6,5585
  • ALTIN
    307.233
  • BIST100
    120151
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ahmet Nur Çebi ve Hasan Şaş PFDK'lık oldu
Spor

Ahmet Nur Çebi ve Hasan Şaş PFDK'lık oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Futbol Takımı Antrenörü Hasan Şaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

14 Şubat 2020 Cuma18:32 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 18:32

TFF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe Kulübünün, Ziraat Türkiye Kupası'nda GMG Kırklarelispor ile oynadığı maçta yaşanan çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra talimatlara aykırı hareket nedeniyle disipline sevk edildiği belirtildi.

Beşiktaş Kulübünün, resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesabında yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamalar sebebiyle PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de kulüp resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesabında yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle kurula sevk edildiği kaydedildi.

Galatasaray Futbol Takımı Antrenörü Hasan Şaş'ın, kupada oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçındaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği ifade edildi.

Okul servisinde dehşet anları! Takla atma anı saniye saniye görüntülendi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

1 milyar varillik ham petrol keşfedildi
1 milyar varillik ham petrol keşfedildi

1 milyar varillik ham petrol keşfedildi

Kardeş ülke 'Yermük'ü teslim aldı
Kardeş ülke 'Yermük'ü teslim aldı

Kardeş ülke 'Yermük'ü teslim aldı

Rusya'dan asker talep ettiler
Rusya'dan asker talep ettiler

Rusya'dan asker talep ettiler

Arda Turan imza atmaya gidiyor... Yeni takımı hayrete düşürdü
Arda Turan imza atmaya gidiyor... Yeni takımı hayrete düşürdü

Arda Turan imza atmaya gidiyor... Yeni takımı hayrete düşürdü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.