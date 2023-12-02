Ahmet Nur Çebi veda etti! ''Hakkınızı helal edin''

Beşiktaş'ta görevi 3 Aralık Pazar günü sona erecek olan başkan Ahmet Nur Çebi, Siyah-beyazlı kulübün olağan idari ve mali genel kurulunda veda konuşması yaptı.

İşte Çebi'nin o sözleri....

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

"Cumhuriyet'in 100, Beşiktaş'ın 120. yılı kutlu olsun. Cumhuriyet'in 100, Beşiktaş'ın 120. yılında Beşiktaş'a başkanlık yapmış olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Hepinize her şey için çok teşekkür ediyorum. Son zamanların en önemli mali genel kurulunu geçirdik. Acı tatlı günlerimiz oldu. Ama özünde birbirimizi hep sevdik. Ben bu sevgiyle buradan gitmek istiyorum. Hepinizden helallik istiyorum. Hakkınızı bana helal edin"

"KEŞKE DAHA FAZLA YAPABİLSEYDİM"

"Ben de Beşiktaş'a, tüm Beşiktaşlılara hakkımı helal ediyorum. 12 yıl zor bir süreçti. Cumartesi, pazar, gece, gündüz yoktu. Değer miydi, değerdi. Keşke daha fazlasını yapabilseydim"

"ONLARA HAKKIM HELAL DEĞİL"

"Bunu söylemeden gidemeyeceğim. Beşiktaşlı olduğunu iddia edip, troll hesaplarla bana ve aileme küfür eden arkadaşlara hakkımı helal etmiyorum. Kusura bakmasınlar."

"ALLAH'A EMANET OLUN"

"Bizimkisi siyah-beyaz bir aşk hikayesi. Hiçbir zaman bitmeyecek. Allah'a emanet olun"