Ahmet Nur Çebi: Verilen cezalarla bizi susturmayı hedefliyorlar

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından son 1 haftada 3 kez ceza aldı.

Bu cezalarda amacın ortada olduğunu belirten Çebi, Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Verilen cezalarla bizi susturmayı hedefliyorlar. Bununla birlikte Beşiktaş başkanının ağzından, ligden çekilen takımların maçlarıyla ilgili TFF'nin yaptığı uygulamanın yanlış olduğunun söylenmesini engellemek istiyorlar. Bu şekilde susacağımızı düşünüyorlarsa yanılıyorlar." dedi.

Konuyu kapatmayacaklarını söyleyen Çebi, "TFF Başkanı 'Kamuoyunu meşgul etmeyin' diyor yanlışı çabucak örtmek için. Spor kamuoyu için bundan daha önemli başka bir şey olamaz. Yabancı kuralı konusuyla gündem değiştiriyorlar. Konuyu kesinlikle kapatmayacağız. Kapattırmak isteyenlerin bu çaresizlik içindeki uygulamalarından da yılmayacağız." ifadelerini kullandı.

TAHKİM'DEN AF ÇIKTI

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, sportmenliğe aykırı hareketler ve hakem ile diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle verilen cezaları kaldırdı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin 21 gün ve 50 bin TL'lik cezaları iptal oldu.