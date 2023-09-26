Ahmet Nur Çebi: Vicdanım çok rahat

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, taraftarların istifa tezahüratlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, "Neden istifa diye bağırıyorlar ah bir bilebilsem... Ekonomiyse, ekonomimiz düzgün. Transferse, transferlerimiz iyi. Bunu neden yaptıklarını gelip benimle paylaşabilirler. Her cuma günü öğleden sonra arkadaşları buraya bekliyorum. Neden istifa etmem gerektiğini gelip bana anlatabilirler." dedi.

Ahmet Nur Çebi ayrıca, "Beşiktaş'ın 1 kuruşunu bile boşa harcamadım! Vicdanım çok rahat! Kafamı yastığa çok rahat koyuyorum." ifadelerini kullandı.