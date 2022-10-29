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Spor

Ahmet Nur Çebi'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AA29 Ekim 2022 Cumartesi 00:27 - Güncelleme:
Ahmet Nur Çebi'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer verilen mesajında başkan Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş'ımıza gönül vermiş taraftarlarımıza ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin özgür ve hür vatandaşlarına en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 119 yıllık geçmişi ile ülkemizin en köklü spor kulübü olarak, 29 Ekim'de çok başka bir gurur ve mutluluk içerisindeyiz. Bu gurur ve mutluluk bize, yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten miras..." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yoldan yürümenin gururunu yaşadıklarını vurgulayan Ahmet Nur Çebi, şunları kaydetti:

Bu gurura, Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak 20 yaşımızdan bu yana Ata'mızın izinde olmanın, Cumhuriyet'in yılmaz takipçisi olmanın hatta Cumhuriyet ile bir olarak biz 'Cumhuriyet'iz' demenin gururu ekleniyor. Coşkumuz büyüyor, içimizden taşıyor. 20 yaşımızdan beri Cumhuriyet'iz. Bu coşkun duygularımla tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmetle saygıyla anıyorum.

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