IHA 13 Ağustos 2020 Perşembe 11:31 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 11:46

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, adı siyah beyazlı takımla anılan Mario Balotelli'nin Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın planları arasında yer almadığını açıkladı.

Başkan Çebi'nin açıklamaları şöyle:

"KİMLER GİDECEK BELLİ DEĞİL"

"Ekonomik ve sportif olarak en iyi transferleri yapmak istiyoruz. Zaten Sergen Hocamız da 8-10 transfer istediğini söyledi. Ancak bu gideceklere göre söylenmiş bir şey. Kimler gidecek belli değil. Ümraniye'ye giderek oyuncu arkadaşlarımızla ön görüşme yapacağız."

"SERGEN YALÇIN BALOTELLİ'Yİ DÜŞÜNMÜYOR"

"Sergen Hoca, Mario Balotelli'yi düşünmüyor. Futbolcularla, yöneticiler önden görüşür ve fikirlerini alırlar. Ancak bu görüşmeler transfer oldu anlamına gelmez. Sergen Hoca'nın istediği transferleri yapacağız ama ekonomiden taviz vermeyeceğiz."

"MENSAH GÜNDEMİMİZDE, WELİNTON VE ATİBA İLE PAZARLIKTAYIZ"

"Fabrice N'Sakala hariç diğer imzalar net değil. Bernard Mensah gündemimizde ama sadece ona kilitlenmedik. Alternatiflerimiz de var. Kötü bir huyum var, çok pazarlık ediyorum. Huyum kurusun! Welinton ve Atiba ile de pazarlık ediyorum. Ne yazık ki böyle bir huyum var."