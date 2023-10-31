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Spor

Başkan adaylığında son durum! Çebi seçim için kararını verdi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yapılacak başkanlık seçiminde aday olmayacak. Siyah beyazlı takımda, mevcut Asbaşkan Emre Kocadağ'ın adaylık çalışmalarının olduğu ve kısa süre içinde yapacağı basın toplantısıyla aday olduğunu açıklayacağı belirtildi.

31 Ekim 2023 Salı 00:16 - Güncelleme:
Başkan adaylığında son durum! Çebi seçim için kararını verdi
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Beşiktaş'ın mevcut başkanı Ahmet Nur Çebi, başkan adaylığı için kararını verdi.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yapılacak başkanlık seçiminde aday olmayacak.

EMRE KOCADAĞ ADAY OLACAK

Siyah beyazlı takımda, mevcut Asbaşkan Emre Kocadağ'ın adaylık çalışmalarının olduğu ve kısa süre içinde yapacağı basın toplantısıyla aday olduğunu açıklacağı belirtildi.

İKİ ADAYLI KONGRE

Beşiktaş'ta daha önce Hasan Arat başkanlık seçimine aday olduğunu açıklamıştı. Şu an için iki adaylı bir kongrenin olacağı öngörülüyor.

KOCADAĞ'IN ADAYLIK AÇIKLAMASI

"Başkanlığa aday mısınız?" sorusuna Emre Kocadağ, "Ben Beşiktaş camiasının üzerinde dolaşan kara bulutların farkındayım. Bunun dağılması için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Bu ligi dizayn etmeye çalışan, şampiyonluğu iki takım arasında paylaştırmaya çalışanlardan hesap soracağız." ifadelerini kullandı.

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