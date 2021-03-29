İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2021 Pazartesi / 16 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0849
  • EURO
    9,5433
  • ALTIN
    449.114
  • BIST100
    1391.88
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaş'a 500 milyon TL!
Spor

Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaş'a 500 milyon TL!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, mali sıkıntılar yaşayan siyah beyazlı kulüp için elini taşın altına koymaktan çekinmiyor.

29 Mart 2021 Pazartesi 10:05 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 10:05
ABONE OL

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ekonomik anlamda zor günler geçiren kulübe maddi ve manevi anlamda büyük destek veriyor. Siyah-Beyazlı kulüpte görev aldığı ilk günlerde de 100 milyon TL nakit veren Ahmet Nur Çebi, toplam 500 milyon TL'lik kaynağın kulübe girmesini sağladı. Çebi'nin başkan olarak göreve geldiğinden bu yana toplam 400 milyon TL'lik kefalet verdiği öğrenildi.

Beşiktaş'ta kaynak arayışları sürekli devam ederken sıkışıklığın yaşandığı anlarda Başkan Çebi, müdahale ediyor. Son olarak UEFA'nın açıkladığı ceza yaptırımı gündeme gelirken Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, bu sorunu da kısa süre içerisinde çözdü. Beşiktaş Başkanı, geçtiğimiz günlerde, "Gideceğim gün ben size neler yaptığımı açık yüreklilikle itiraf edeceğim" sözlerini sarf etmişti.

Takvim

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.