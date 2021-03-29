Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaş'a 500 milyon TL!

29 Mart 2021 Pazartesi 10:05 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 10:05

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ekonomik anlamda zor günler geçiren kulübe maddi ve manevi anlamda büyük destek veriyor. Siyah-Beyazlı kulüpte görev aldığı ilk günlerde de 100 milyon TL nakit veren Ahmet Nur Çebi, toplam 500 milyon TL'lik kaynağın kulübe girmesini sağladı. Çebi'nin başkan olarak göreve geldiğinden bu yana toplam 400 milyon TL'lik kefalet verdiği öğrenildi.

Beşiktaş'ta kaynak arayışları sürekli devam ederken sıkışıklığın yaşandığı anlarda Başkan Çebi, müdahale ediyor. Son olarak UEFA'nın açıkladığı ceza yaptırımı gündeme gelirken Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, bu sorunu da kısa süre içerisinde çözdü. Beşiktaş Başkanı, geçtiğimiz günlerde, "Gideceğim gün ben size neler yaptığımı açık yüreklilikle itiraf edeceğim" sözlerini sarf etmişti.

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