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Spor

Ahmet Nur Çebi'den çağrı: Rakip kulüp başkanlarını tribüne davet ediyorum

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu.

26 Ağustos 2021 Perşembe 21:28 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 21:28
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Kurada Sporting Lizbon, Dortmund ve Ajax ile eşleşen Beşiktaş'ın başkanı, "Hepsi özel takımlar, büyük takımlar. İçlerinde daha iyi olanlar var ama hepsi iyi takımlar. İşe ülke puanı olarak bakmak istiyorum. Avrupa'da diğer takımlarımız da var. Fenerbahçe çok şükür eleyerek geri geliyor. İnşallah diğerleri de başarılı olur." ifadelerini kullandı.

KULÜP BAŞKANLARINA FLAŞ ÇAĞRI

Avrupa'da mücadele eden kulüp başkanlarına flaş bir çağrıda bulunan Çebi, "Her puan ülkeye yarayacak. Hep beraber başarılı olalım. Rakip kulüp başkanlarını da tribüne davet ediyorum. Beraber maç izlemeye davet ediyorum. İnşallah başarılı oluruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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