İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2022 Pazartesi / 20 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ahmet Nur Çebi'den Domagoj Vida'da sözleşme mesajı
Spor

Ahmet Nur Çebi'den Domagoj Vida'da sözleşme mesajı

Beşiktaş'ta kalmak isteyen ve gelen teklifleri geri çeviren Domagoj Vida, yıllık ücret talebini 2 milyon euroya kadar düşürdü ancak siyah beyazlı yönetim 1,5 milyon euroda ısrardcı

21 Şubat 2022 Pazartesi 17:54 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 17:54
ABONE OL

Beşiktaş'ın Altay karşısındaki tek golünü kaydeden Domagoj Vida ile yeni sözleşme konusunda orta yol bulunamadı. 32 yaşındaki oyuncunun İstanbul'da kalarak siyah-beyazlı takımla yoluna devam etmek istediği için Arap Yarımadası'ndan gelen 4 ila 5 milyon euroluk teklifleri geri çevirdiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'dan villa satın alan Hırvat stoper, 3.4 milyon euro olan maaşını 2 milyon euroya kadar indirdi. Buna karşılık 3 yıllık sözleşme talep etti. Beşiktaş yönetimi ise 1.5 milyon euro ve 2+1 yıllık öneride bulundu.

Fiyat yükseltmeye niyeti olmayan Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi Vida'ya "Rakamı düşür ve Beşiktaş'ta kal" mesajını iletti. Yapılacak pazarlıklarda aradaki farkın bonus maddeleri ile kapanma durumu da söz konusu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.