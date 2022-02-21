Ahmet Nur Çebi'den Domagoj Vida'da sözleşme mesajı

21 Şubat 2022 Pazartesi 17:54 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 17:54

Beşiktaş'ın Altay karşısındaki tek golünü kaydeden Domagoj Vida ile yeni sözleşme konusunda orta yol bulunamadı. 32 yaşındaki oyuncunun İstanbul'da kalarak siyah-beyazlı takımla yoluna devam etmek istediği için Arap Yarımadası'ndan gelen 4 ila 5 milyon euroluk teklifleri geri çevirdiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'dan villa satın alan Hırvat stoper, 3.4 milyon euro olan maaşını 2 milyon euroya kadar indirdi. Buna karşılık 3 yıllık sözleşme talep etti. Beşiktaş yönetimi ise 1.5 milyon euro ve 2+1 yıllık öneride bulundu.

Fiyat yükseltmeye niyeti olmayan Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi Vida'ya "Rakamı düşür ve Beşiktaş'ta kal" mesajını iletti. Yapılacak pazarlıklarda aradaki farkın bonus maddeleri ile kapanma durumu da söz konusu.