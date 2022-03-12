Ahmet Nur Çebi'den erteleme isteyen Galatasaray'a ilginç teklif

AA 12 Mart 2022 Cumartesi 14:00 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 14:05

Siyah-beyazlı takımın Vodafone Park'taki antrenmanını takip eden basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulunan Çebi, Galatasaray'ın gündemde olan erteleme talebi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çebi, sarı-kırmızılı kulüpten kendilerine erteleme talebi gelmediğini belirterek, "Futbol maçlarının ertelenmesi ile ilgili yönetmelik nettir. Havanın şekline göre kulüplerin tavrına göre oynadıkları maçlara göre değişiklik gösteremezler. O zaman daha önce yapılan uygulamalara haksızlık olur. Bunun kuralı bellidir. Sahaya çıkılır, görüş alanı müsaitse, top zıplıyorsa maç oynanır. Bu kurallar dışında gelişigüzel karar almayı gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyoruz. Hava şartları maça engel teşkil edecekse oynanmaz. Teşkil etmiyorsa oynanır." ifadelerini kullandı.

Ülke puanına katkı veren tek takımın Galatasaray olmadığını vurgulayan Çebi, "Konu sahanın top oynanır halde olmasıysa bizim sahamız müsait. Galatasaray arzu ettiği takdirde maçını burada ya da Olimpiyat Stadı'nda oynayabilir. İsterse Barcelona maçını da burada oynayabilir. İstanbul'da Galatasaray'ın rahatlıkla saha zemini uygun bir stat bulup oynayabileceğini ve bunun için maçın ertelenmesi gerektiğini düşünmüyorum." dedi.

"KARARIN SONUÇLARINI BİRKAÇ AY İÇİNDE GÖRECEĞİZ"

Merkez Hakem Kurulunun hakemlerle ilgili aldığı kararı değerlendiren Çebi, bu sezon tüm kulüplerin hakemlerden şikayetçi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu sezon bir evvelki sezonlardan farklı olmak üzere hakem hatalarından dert yanan kulüplerimiz var. Neredeyse tamamı diyebiliriz. Hakemlerle ilgili bu sene konuştuk, ilgili makamlara şikayette bulunduk. 20 takımın tamamı birden bu sene hakemlerin kararları ve yönetim şekilleriyle zarar ettiklerini, hasar gördüklerini ifade ettiler. Durum böyleyken federasyonun bu husustan çok etkilendiğini ve çözmek için yola çıktığını gördüm. En son hakem hatalarının artarak devam ettiğini görmelerinden dolaylı böyle bir çözüm bulduklarını görüyoruz. Federasyon üst kuruldur, onların kararlarına en azından saygı duyup sonuçlarını görmemiz lazım. Bu kararın sonuçlarını birkaç ay içinde göreceğiz. Umarım devam edecek hakemler federasyon ve kulüpleri zor durumda bırakmadan maçları yönetmeye devam ederler. Beklentim ve temennim budur. Federasyonun kararın yanlış olduğunu söylemek doğru değildir. Zamanlama olarak yanlış olduğunu söyleyen kulüp başkanları oldu ama buna şu an için katılmıyorum. Sonuçları değerlendirmek için henüz erken. Sonuçları görmeden bir yorumda bulunmayı doğru bulmuyorum."

"BİZİM GÖREVİMİZ BİR ŞEYLERİN DÜZELMESİNİ TALEP ETMEKTİR"

Genç hakemlerin önlerinin açılması gerektiğini aktaran Çebi, Beşiktaş'ın bu kararda dahli olmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Sonuçlarının iyi olmasını diliyorum. Belki beyanlarımda, taleplerimde daha genç hakemlere yer verilmesi talebim böyle bir algı oluşturmuş olabilir ama bu doğru değil. Federasyonla Beşiktaş olarak kararın şekliyle, hakemlerin isimleriyle kalanlarla gidenlerle ilgili görüş alışverişimiz olmamıştır. Kulüp başkanı arkadaşlarımız bu işe dahli olmadığını ifade ettiler beraber olduğumuz toplantıda. Beşiktaşlılar olarak kimsenin hakkına hukukuna tecavüz edecek diğer takımların, kamuoyunun hemfikir olmadığı kararı kendimiz için talep edecek kurum değiliz. Kendimize iyi şeyler yapılsın başkalarına zarar verilsin talebinde bulunmayı kendimize yakıştırmayı. Bu konuyla ilgili daha önce beyanatlarım var. Federasyona gittiğimi, ilgililere sorunları aktardığımı, daha genç hakemlerin önlerinin açılmasını, eskilerin üzerlerine yapışmış birçok konuda cevap vermek zorunda kaldıklarını söylemiştim. Taze kan değişikliğinin doğru olacağını ifade etmiştim. Bizim görevimiz bir şeylerin düzelmesini talep etmektir. Kararı federasyon verecektir. Aldıkları karara saygı duyuyorum."

IFAB Teknik Direktörü David Elleray'nin raporu beklenmeden böyle bir kararın alınmasını eleştirenlere de cevap veren Çebi, "Onun hazırlayacağı rapor hangi hakem iyi hangi hakem kötü hangisi başarılı hangisi başarısız yönünde değil, sistem için bir rapor hazırlanıyor. Bu raporun beklenmesini gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Hakem atamalarının belli bir sistemi olması gerektiğini de söyleyen Başkan Çebi, "Hakem müessesesinin yıpratıldığını düşünüyorum. Hakem atamaları bir matematiğe dayanmalı. Birkaç kişinin ağzından çıkan 'Bu maça şunu verdim, bu maça bunu verdim' şekilde olmamalı. Bu atamalar maçın önemine ve başarıya göre olmalıdır. Hakemler maçı bitirdikten sonra haklarındaki eleştirilere cevap verme hakkına sahip olmalı. VAR konuşmalarının da kamuoyunun önünde açıklanması gerekir. Hakemlerle ilgili hiçbir şeyin gizli kalmaması gerekir. Şeffaf olunursa, kişilerin yönlendirdiği atamalar yapılmazsa hakemler de kamuoyu da rahat edecektir. Böylece baskı azılır ve hakemler daha rahat maç yönetir." diye görüş belirtti.

Yabancı hakem konusu ile ilgili de konuşan Çebi, şunları söyledi:

"Yabancı hakem konusuna derbi maçlarda yer verilebileceğini ifade ettim. Türk hakemlerini başarısızlıkla itham etmedim. Geçmişte derbilerdeki yönetimlerinden dolayı taraftarın kafasında kalan yaşanmışlıkları her maç gündeme getirerek hakemleri üzmelerini engelleyebilmek için sadece bu özel maçlarda olabileceğini ifade ettim. Hala da aynı fikirdeyim. Yaşını almış hakemlerimiz gençlere yer açma adına buna hoşgörüyle bakabilmeli. Göreve devam edenlerin içerisinde Beşiktaş'a zarar verenler hala var. Gidenler içinde Beşiktaş'a zarar vermeyenler var. Beşiktaş olarak böyle bir şeyin içinde bulunmadık. Federasyon kulüplerden aşırı baskı görmüştür. Onlar da üst kurul olarak bu çözümü bulmuştur. Bu çözümün sonucunu beklemek lazım. Umarım hepimiz için hayırlı olur. 6 bin hakem var, bunların içinde 20 tanesiyle dön dön aynı yere geliyoruz. Bu doğru bir şey değil."

Başkan Çebi ayrıca siyah-beyazlı eski futbolcu Anderson Talisca'nın kulübün ekonomik politikalarına uygun olması halinde takımda görmek isteyeceğini söyledi.