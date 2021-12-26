Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a: ''Kardeş seninle benim aramda helallik hiçbir konu yok''

AA 26 Aralık 2021 Pazar 16:09 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 16:09

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, açıkladıkları KPMG raporunun kulüp için dönüm noktası olduğunu söyledi.

Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kulübün 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurulunda konuşan Çebi, "Bu rapor Beşiktaş için mali ve idari yönden dönüm noktasıdır. Hayırlı uğurlu olsun. Yanlış bir şey yapmadık. Bu raporu çıkaracağımıza söz verdik, geriye dönüşü yok." dedi.

Eski yöneticilerden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun raporla ilgili eleştirilerine değinen Çebi, "Kendisi avukat, zaten bu raporun gereğini yapmazsak suçumuzun çok ağır olacağını bilecek kadar da aklımız çalışıyor. Sizin kadar bilmeseler de çevremizde çok avukat var." diye konuştu.

Kulüpte yönetici olduğu dönemde yapılan çalışmalar sırasında icra kurulu başkanı olduğu yönündeki söylemlere açıklık getiren Çebi, şunları söyledi:

"Futbol AŞ, eski yönetim zamanında yönetim kurulu üyesi değildim. Görevim yoktu. Ben geldiğim gün yangın yeri olan mali işlerde görevlendirildim. Daha sonra futbolun başına geçmem istendi. İnşaat, çatı bitti 'Ahmet ağabey gel icra kurulu başkanı ol' dendi. Başkan emir vermiş. Beşiktaş başkanı emir verirse yapacaksınız. Doğuda görev yapıyorum, batıdaki durumdan hesap soramazsınız. Bazı şeyleri görme imkanım yoktu. Başkanlığa geldiğimden beri 2-3 imzayla icraatla yapıyoruz. Eski başkan zamanında tek imza vardı. Ben sadece 3 futbolcunun satışında yardım ettim, destek verdim ve üzerime aldım. Birinde sayın başkan Güney Afrika'daydı, Cenk Tosun transferi. İkincisi Atınç Nukan, üçüncüsü de Çin'e sattığımız Ersan Adem Gülüm transferi."

Çıkan rapordan da kaçmadığını kaydeden Çebi, "Ben buradayım. Benimle ilgili ne varsa çekeceğimi. 'çekeceğim' diyorum, yine 'hayır' diyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

FİKRET ORMAN'A YANIT

Kulübün eski başkanı Fikret Orman'ın dün düzenlediği basın toplantısını hatırlatan Çebi, "Helallik vermeyecekmiş. Ben senden helallik istemiyorum ki. Ben sana ne yaptım. Senin bana teşekkür etmen lazım. Millet 'paralar nerede' derken, sana kendini aklama fırsatı verdim. Git savun kendini. Bu bir şans. Yapmasak senelerce 'Fikret Orman paralar nerede' diyecekler. Haklıysan buyur hallet. Raporuna sahip çık." diye konuştu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun da kendisini haklı çıkaracak bir konuşma yaptığını anlatan Çebi, "Benim canımı acıtmak istediğini söyledi. Burada itiraf ettin. Benim seninle sorunum yok. Benim Beşiktaş'ın menfaatlerini kovalama yükümlülüğü var. Bu benim sorunum, beni bundan kimse alamayacak." ifadelerini kullandı.

İki gündür yapılan genel kurulda herkesin eteğindeki taşları döktüğünü belirten Çebi, "İtişe kakışa gerek yok. Fikret beye mesajım var. Kardeş seninle benim aramda helallik hiçbir konu yok. Helallik alacaksam ben senden alacağım. Burada bana neler yaptığını anlatmayacağım." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLAR BİZE SABIR GÖSTERECEK"

Yönetime geldikleri günden beri takımdaki bazı futbolculara talebin olmadığına dikkati çeken Çebi, "Geldiğimiz günden beri bir futbolcuya talip çıkmaz mı? Gençlerimiz var. Onlarla devam edeceğiz ama işe yaramayanlarla olmuyor. Taraftarlar bize sabır gösterecek." diye konuştu.

Gelecek dönem için bir planlama yapmaları gerektiğini anlatan Çebi, "Seneye gelir yok. İki ayağımızı bir pabuca sokacağız. Çıkış burada. Belki bir, belki iki sene sokacağız ama sonra mali sorunlarını çözen Beşiktaş olacak. Dönemimizde 1,5 milyar girmiş ve 1,5 milyar çıkmış. Söz verdiğim gibi gelirleriyle giderleri eşit bir kulüp yaptım. Bu takımın küme düşeceğini söylediler, şampiyon yaptık. Seyirci yoktu. 200 milyon daha gelirimiz olsaydı Süleyman Seba'dan sonra fazla veren ilk dönem olacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Hakem yönetimlerine de eleştiride bulunan Çebi, "Beşiktaşlıların canı yanıyor. Galatasaraylılar ağlamaya başlıyor, ben susmaya başlıyorum. Dün Trabzonspor da ağlamaya başladı. Ben Trabzon doğumluyum, memleketimi çok seviyorum. Beşiktaş'ı da çok seviyorum. Lütfen karıştırmayın. Bunu bile kullananlar var." ifadelerini kullandı.

Fulya davasıyla ilgili de açıklamada bulunan Çebi, "Yılbaşından sonraki ilk divan toplantısında açıklayacağım. Yıldırım Demirören'in vermiş olduğu zararların yüzde yüz karşılanacağından emin olun. Ben buradayım, kağıt bende." şeklinde sözlerini tamamladı.