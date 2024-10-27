Ahmet Nur Çebi'den Hasan Arat'a cevap

Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mail Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"Ben sizlere hesap vermek için buraya geldim." diyen Ahmet Nur Çebi, "Ben bu genel kuruldan aldığım yetkiyle başkanlık yaptım bu kulübe. Ayrıldığımdan beri hiç kimseyle ne Ankara'da ne orada, ne burada kimseyle konuşmadım. Beşiktaş Başkanı'na kimse parmak sallayamaz, kimse yuh diyemez ve Beşiktaş başkanına sosyal medyada küfür ettirilemez." ifadelerini kullandı.

"BEN BEŞİKTAŞ'TA NE ÇALDIM NE DE ÇALDIRDIM"

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul'un açıklamalarına yanıt veren Ahmet Nur Çebi, "Ben Beşiktaş'ta ne çaldım ne de çaldırdım. Kaan Bey, bankacısınız, ben de iş adamıyım. Bizleri de ufak tefek görmeyin. Bankacıyım diye burada bu raporları sunmanızı doğru bulmuyorum. Ben bu kulübe hangi durumda geldim. Ben geldiğimde kulübün durumunu neden söylemiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Çebi sözlerine şöyle devam etti, "Sanki Beşiktaş'ın 100 yıllık tarihindeki her şeyden ben sorumluyum. Ben Beşiktaş'ı kimseye yedirmem. Beşiktaş'ın bir kuruşunu yemedim, yedirtmeyeceğim de."

Ahmet Nur Çebi ayrıca, "En zor dönemde Pjanic, Alex Teixeria gibi isimlere getirdik. Şu anda konuştuğunuz rakamların 3'te 1'ine oynattık. Galatasaray'ın elinden aldığımız Gedson, Ghezzal ve Rosier'in hiç mi önemi yok? Serdar Saatçı ve Emirhan İlkhan. 40 milyon euroluk oyuncu dediniz Serdar'a. 2 milyon euroya geri geliyor neden almadınız? Ben kaçmadım ve buraya geldim. Beşiktaş'ın başkanı ne zaman benden bir şey isterse buraya gelirim." açıklamasını yaptı.