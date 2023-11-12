Ahmet Nur Çebi'den Hasan Arat'a sert cevap: Söyledikleri tamamen asılsız

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, başkan adayı Hasan Arat'ın sözlerine cevap verdi.

Fanatik'e konuşan Çebi, şu sözleri kullandı:

"Arat'ın söyledikleri tamamen asılsız. Beşiktaş başkanlığına aday olan birinin kulaktan duyma konular ile bel altı vurmasını yakışıksız buluyorum. Tüpraş gelirlerinin 2 yıllık bölümünü aldık. Yarısıyla bankaların faiz yükünden kurtulmak için erken ödeme yaptım. Kulübü ağır faiz yükünden kurtardım. Diğer yarısı banka hesabında duruyor. Eğer seçimi kazanıp başkan olabilirse ertesi gün kullanır. Hiç kimse şahsi menfaatleri için bu tür bel altı oyunlarına girmesin"

HASAN ARAT NE DEMİŞTİ

Beşiktaş'ta başkan adayı Hasan Arat, katıldığı programda sponsorluk anlaşması için şu sözleri kullanmıştı:

"Tüpraş anlaşmasının 3 yıllık parasının kırdırıldığını biliyorum. Karşınızda bir aday olarak oturmuyorum, Beşiktaş'ın bütün meselelerini bilen biri olarak oturuyorum."