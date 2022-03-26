Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Valerien Ismael öncesi yaptıkları teknik direktör görüşmeleri sırasından yaşadığı dikkat çekici bir anıyı itiraf etti.

Sabah'ın haberine göre Başkan Çebi, teklifte bulundukları Portekizli bir teknik adamın "Yıllık ücretim 4,5 milyon Euro ama bu dönemde üzüm bağlarımla ilgilenmem gerekiyor." yanıtını paylaştı.

Çebi "Portekizli bir teknik adam ile görüştük. Adını şu an hatırlamıyorum. Bizden yıllık 4,5 milyon Euro istedi. Ayrıca Portekiz'de şarap üretimi yaptığı bağları varmış. Şu an üzümleri ile ilgilenmesi gerekiyormuş. Trabzonspor maçını tribünden izleyip, Portekiz'e geri dönüp, bağ işleri ile meşgul olacağını söyledi. Kararını daha sonra vereceğini iletti. Biz de kendisi ile görüşmeyi durdurduk." ifadelerini kullandı.

JARDIM ÜZÜM BAĞLARIYLA İLGİLENİYOR

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör arayışlarında Portekizli Nuno Espirito Santo ve Leonardo Jardim ile temasa geçmişti. Jardim'in üzüm bağı ve şarap üreticiliği ile ilgilendiği biliniyor.