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Spor

Ahmet Nur Çebi'den Mensah ve Koita transferleriyle ilgili önemli açıklama

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Koita ile ilgili transfer iddialarına yanıt verdi. Çebi, Mensah'ın transferi sırasında Galatasaraylıların Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na tepki göstermesiyle ilgili bir soru üzerine de çarpıcı sözler sarf etti.

20 Ağustos 2020 Perşembe 16:05 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 16:05
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün transfer gündemindeki Kasımpaşalı golcü Fode Koita ve Kayserispor'dan siyah beyazlı takımın kadrosuna dahil edilen Bernard Mensah'la ilgili açıklamalarda bulundu.

"TEKNİK HEYETİMİZİ KOITA'YI İSTERSE GEREKENİ YAPARIZ"

Başkan Çebi, Kasımpaşa'nın Fatih Öztürk'ü Galatasaray'a, Mame Thiam'ı ise Fenerbahçe'ye bonservis bedeli talep etmeden vermesi sonrası Beşiktaş'ın da aynı takımdan Fode Koita'yı isteyeceği iddialarının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Koita'nın adı geçiyor. Turgay Ciner bizim için önemli biridir. Kasımpaşa kulübünün sahibidir. Teknik heyetimizden böyle bir talep olursa gerekeni yaparız. Bir Beşiktaşlı'nın sıkıntıya girmesini istemediğim gibi Turgay Ciner'in de sıkıntıya girmesini istemem."

"GALATASARAYLILAR BERNA GÖZBAŞI'YA DEĞİL, KENDİ YÖNETİCİLERİNE HESAP SORMALI"

Çebi, Galatasaray'la rekabete girdikleri Bernard Mensah'ın transferi sırasında, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ya sarı kırmızılı taraftarlarca sosyal medyadan gösterilen sert tepkilerle ilgili bir soru üzerine ise şunları söyledi:

"Anadolu'da bir laf vardır; 'Kızı binlerce kişi ister, bir kişi alır.' Galatasaray taraftarlarına şunu demek istiyorum: Bu bir yönetici başarısıdır. Yapabilen yönetici o transferde başarılı olmuştur, yapamayan başarısız olmuştur. Galatasaray taraftarının yoğunlaşması gereken kişi Berna Hanım değildir. Kendi yöneticileriyle bu hesabı görmeleri gerekiyor. Galatasaray taraftarından rica ediyorum. Benim haddim değil G.Saray taraftarından bir istekte bulunmak. Hanımefendinin bir kız çocuğu var. Galatasaray taraftarına yakışan böyle bir hanımefendiye saygılı bir ölçüde yazmaktır."

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