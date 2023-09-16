Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"DİĞERLERİNDEN DAHA İYİYİZ"

"Mali durumu anlatmaya çalışayım. Evet çok parlak bir durum yok ama diğerlerinden daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Faaliyet karar ve zararlarımızın benim geldiğim süreç içerisinde 900 milyon olduğunu görüyoruz. Giderlerimizin 1 milyar 900 milyon, 2 milyar birine diyelim, 1 milyar da faaliyet zararına koyalım. Buraya baktığınızda 2 milyarın elimizde olmayan sebeplerden kaynaklandığını belirtmek istiyorum. Elimde olsa bunları da aşağıya çekmeye çalışırım."

"144 MİLYON EURO KASAYA GİRMEDİ"

"Geldiğimiz süreç içerisinde, zor şartlar altında kupa aldık ama bir pandemi vardı. Değişik bir süreçti. Pandeminin etkisinin kulübe maliyeti 30 milyon euro olmuştur. Artan kurun maliyeti 18 milyon euro, devletimizin arttırdığı ekstra vergi yükü 25 milyon olmuştur. Kadro dışı futbolcularımız vardı. Maalesef randıman alamadık. 3.5 sene boyunca kadro dışı oyuncular vardı, 31 milyon euro. En önemlisi yayın hakları, 4 yıl içerisinde 40 milyon euro aşağıya gelmiştir. 144 milyon euro bizim elimizde olmayan nedenlerle kulübün kasasına girmedi. Eğer o rakamlar girseydi, bugün kulübün borcu 4 milyardan aşağıya olurdu."

"İYİ BİR YÖNETİM VAR"

"Bizim mülklerimiz var. Hiçbir zaman için hiçbir yönetici ve başkanın onları satarak bir süreci yönetmek istediğini düşünmüyorum. Olabildiği kadar onları muhafaza etmek gelecek nesil için önemli. Şimdi bunların 2 milyar değerlendiğini görüyoruz. Beşiktaş için bu pozitif bir durumdur. O günkü 440 milyon'la bugünkü kurla çarpsanız, bugünkü borç 12 milyar. Biz bu süreci pozitif yöneterek 6 milyarda tutmayı başardık. Ortada iyi bir yönetim olduğu şeklinde bir fikrim var."

BÜTÇE İÇİN AÇIKLAMALAR

"Futbol takımının bütçesiyle ilgili bir şeyler açıklamak istiyorum. 61 milyon euro olan 2017-2018 sezonunda olan rakamları geldiğimiz anda direkt 34 milyon euro'ya düşürdük, bunun içinde 8 milyon euro faydalanamadığımız oyuncular vardı. Bunları dışarıya aldığınızda yaklaşık 26-27 milyon euro'ya düştüğünü göreceksiniz. Biz bu süreçte şampiyon olduk. Daha sonra 31, bu sene de 38 milyon maaş bütçemiz. Bu 7-8 milyon euro'nun arkasında yatan sebep, Suudi Arabistan'daki bir siyasetten kaynaklanan ve futbolculara verilen yüksek ücretler. Forma satışları, pandemide 198 bin adet olan forma satışı, 350 bine çıktı. Daha da artacağını ümit ediyorum."

STADYUM SPONSORLUĞU

"Sponsorluk gelirlerinin 17-18 milyon euro aşağından bugün 31-32 milyon euro varacağını paylaşmak istiyorum. Stat ismiyle alakalı önümüzdeki hafta her türlü detayın bittiğini, imzalandığını size müjdelemek istiyorum"

"BORÇ YAKLAŞIK 6 MİLYAR TL"

"6.9 açıklanan borcun içerisinde, yaklaşık 400 milyonu 2 milyar malımızın satılması halinde doğacak vergi olarak kayda geçirilmiştir. Bunu düştüğünüzde 6.5 milyar. Ayrıca kulübümüzün alacakları ve çeklerle, bu rakam 450 milyon, borcun yaklaşık 6 milyar olduğunu görmek mümkündür."

"TAKIMIN YARISI HAZIRDI"

"Ara transferde, yaz transfer döneminin yüzde 50'sini tamamlamıştık. Özellikle Redmond gündeme getiriliyor. Aile durumunu bilseniz, buraya gelme şansı yok. Bekledik, çözemedi. Orada kalması gerekti. Rashica, transferi yapıldı. Rebic'i aldık. Saiss'ın gitmesinden dolayı Bailly'yi getirdik. Colley, ara transferdi doğru bir transferdi. Gedson'un değeri bugün 35, yarın 45 inşallah daha da iyi olur. Biz futbolcularımızın önce sahada top oynamasını ve bize şampiyonluk getirmesini arzu ediyoruz. Birinci hedefimiz bu."

"ŞAMPİYON BİZ OLACAĞIZ"

"Bir takıma bakın, şu andaki sonuçlar, 24 maçta 20 galibiyet, 4 beraberlik. Bu galibiyetlerin içerisinde 10 kişiyle Fenerbahçe Stadı'nda alınmış bir galibiyet. Galatasaray sahamıza geldi. Geçen sene kupayı kucakladı ama onu bile sahamızda yendik. Gidenlerine yerine yerine koyduklarımıza bakın, biz bu sene şampiyon olacağız."

TALISCA VE RAMOS AÇIKLAMASI

"Transfer sürecinde birkaç yerde söyledim ama bir daha söylemek istiyorum. Talisca ve Ramos konusu gündeme geldi. Talisca'nın kulübüyle görüştük, satmayacaklarını ifade ettiler. Ramos konusu, maalesef bizim teklifimizin çerçevesinde bile dolaşmayan bir oyuncuydu."

"ÇETİNSAYA, RAMOS'U ÇOK İSTEDİ"

"İstifa eden yöneticimle (Serhan Çetinsaya) aramda bir sorun yok. O sadece Ramos transferini çok istedi. Ben sorumluluk taşıdığım için ve Beşiktaş'a zarar verebileceğini düşündüğüm için yapamadım. O da bundan rahatsız oldu. Görüş farkıdır. Kendisine buradan Beşiktaş'a hizmet etmekten geri kalmamasını istiyorum."

"BU HAKEMLER BECEREMİYOR"

"Bir TFF sorumuz var. Aslında TFF ile sorunumuz yok. MHK ile var hatta MHK içinde bazı hakemlerle var. Bunlar beceremiyor, yapamıyor. Kafaları karışık. Ben zamanında, tek kulüp başkanıydım ben bu hakemler gitsin, geri dönmesin diyen. Bugün hakemlerle ilgili bir şey söylenecekse ben söyleyebilirim. Diğerlerinin ağzını açıp bir şey deme hakkı yok."

OLAĞANÜSTÜ SEÇİM AÇIKLAMASI

"Olağanüstü seçim isteyenler var. Doğrudur, isteyebilirler. Beşiktaş'ın başkan adaylarının çok olması, ne kadar önemli. Bunu her zaman söyledim. Son seçimde de söyledim. Son seçimde de söyledim. Bunların olması bize zarar vermez, fayda sağlar. Ben yarın başkan olacak adaylarla ilgili, onları üzecek, zarar verecek bir şey yapmamam gerektiğini biliyorum. Çünkü onlardan herhangi birisine başkanım diye hitap edeceğim. Onların bugünden zedelenmesini, hırpalanmasını menfaatime gelse bile yapmayacağım. Onları kucaklayacağım. Onları bu kapılara açık bırakacağım. Destek olacağım. Bu konuda söz vermek istiyorum"