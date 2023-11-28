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Spor

Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yapılacak seçim sonrası başkanlığı devredeceği için sporculara veda ziyaretinde bulundu.

IHA28 Kasım 2023 Salı 18:21 - Güncelleme:
Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
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Beşiktaş Başkanı Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'ne gerçekleştirdiği veda ziyaretinde; Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, Beşiktaş Akademi Takımlarının teknik ekipleri ve sporcuları ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımının teknik ekibi ve sporcuları ile bir araya geldi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fulya'da Hakkı Yeten Tesisleri'nde sporcularla bir araya geldi. Beşiktaş Asbaşkanı Ali Bayrak, Stadyum ve Taraftar İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Cenk Sürmen ile Futbol Altyapı, Kadın Futbol ve Espor'dan Sorumlu Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan da buluşmada yer aldı. Başkan Ahmet Nur Çebi, veda ziyaretinde teknik ve idari kadrolarla sporculara hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Beşiktaş büyük bir Camiadır. Yüzyıllık bir çınardır. Sizlerden sonra da benden sonra da var olacaktır. Türk futbolunun olduğu kadar Beşiktaş'ın da kurtuluşunun tek yolu altyapıdır. Altyapıda görevimiz, Türk futboluna ve Beşiktaşımıza; akıllı, ahlaklı ve yetenekli sporcular kazandırmaktır. Burayı doğru insanlara emanet ettiğim için çok huzurluyum. Fırat Fidan'a altyapıya verdiği hizmetler için çok teşekkür ederim. Mehmet Ekşi ağabeye, Ömer hocaya, Serdar hocaya ve hepinize çok teşekkür ediyorum."

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan ile Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, desteklerinden dolayı Çebi'ye teşekkürlerini ilettiler.

Başkan Çebi, ziyaretin sonunda teknik ve idari kadrolar ile sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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