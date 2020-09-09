Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması: ''İstesem yarın..''

09 Eylül 2020 Çarşamba 21:24 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 21:24

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor yayınında transferle ilgili flaş açıklamalar yaptı. İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından satır başları:

"BİZ YÖNETİCİLER ÇÖPTEN ADAMLARIZ SANKİ"

Hocamızın söylediklerini dinledim. Söylemek istedikleri çok net. Geçen seneki takımımızın oturmuş bir takım olmadığından bahsetti. Bunu bir önceki sezon için söyledi. Bizim 5-6 sorunumuz var, diğer takımlara göre daha fazla çözecek sorunumuz var demek istiyor. Gazetelerde yanlış kelimeler ile yanlış manşet yapılıyor. Bazı yorumcular santrfor almadık, Sergen hoca da bundan şikayetçi gibi algı yaratıyor. Sanki hoca çalışıyor, biz yöneticiler olarak burada çöpten adamlarmışız gibi tavır sergiliyorlar. Bunlar hiç hoş değil. Bunları neden yaptıklarını anlayamıyorum.

"İSTESEM YARIN 10 TRANSFER"

Hiç kimsenin anlamak istemediği bir şey var. Bu TFF lisans yönetmeliğini ben çıkarmadım. Geçen seneki kadrodaki devam eden kontratları ben yapmadım. Yapmadım ama yapılmış önümüzde duruyor. Olayı yönetmeye çalışıyoruz. TFF lisans yönetmeliğinde sorun varmış gibi davranılmıyor. Sadece biz niye futbolcu transfer etmiyoruz! Ben yarın istesem 10 futbolcuyu alır, transfer ederim. Tamam, bu futbolculara lisans çıkaramadıktan sonra ne anlamı olabilir bu tavrın, hareketin?

"SAĞLIKLI TRANSFERLER İSTİYORUM"

Diğer kulüplere nasıl yapılıyor diyorlar. Benim kulübümün gelir ve giderine göre TFF'nin benim önüme koyduğu limitler var. Bu limitler, yeni futblcu getirmesem dahi eskileriyle dolu vaziyette. Bunun anlamı şu. Gelirlerimize oranla çok yüksek ücretlerle sözleşmeler yapılmış. Biz 2 türlü mücadele veriyoruz. Bunların fazlalarından, orta sahada 3 yerine 5 var gibi fazlalıklardan, ücreti yüksek olanlardan kurtularak daha makul ve sağlıklı transferler yapmak istiyoruz.

"ÇÖPE ATILAN PARALARIN HESABINI VEREMEM"

Ben Beşiktaş'a zarar verecek bir işin içinde olmam. Ben yapmadığım transferlerin hesabını verebilirim ama yapıp da Beşiktaş'ın çöpe atılan paraların hesabını veremem.

"GEÇMİŞİN CEZASI VE BİR DE KORONAVİRÜS"

Türk futbolu kendi içinde sıkıntıları vardı. Popülist tavır ve davranışları yüzünden kulüplerimiz sıkıntılı süreç içerisinde. Bir de koronavirüs geldi. Öyle veya böyle büyük zayiatlar oldu. Hem geçmişin cezasını çekerken, bir de koronavirüs gelince çok zor bir süreç var önümüzde. Sabır, anlayış, hoşgörü olmazzsa taraftar tarafından işimiz daha da zorlaşacak. Ben Beşiktaş taraftarını birlik beraberliğe davet ediyorum.