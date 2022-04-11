Ahmet Nur Çebi'den ''Valerien Ismael'' açıklaması

Beşiktaş Dergisi'nin nisan sayısı için yazı yazan Ahmet Nur Çebi, camiaya ve taraftarlara seslendi. Teknik Direktör Valerien Ismael'le yapılan anlaşmaya dikkat çekerken, takımın eski teknik adamları Sergen Yalçın ve Önder Karaveli'ye de teşekkür eden Ahmet Nur Çebi, Karaveli'nin kulüp bünyesinde futbolcu yetiştirmeye ve geliştirmeye devam edeceğinin de altını çizdi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Beşiktaş Dergisi'ndeki yazısı şu şekilde:

"Kulübümüzün finansal ve kurumsal yapılanmasının önceliğimiz olduğunu daha önce defalarca belittim. Finansal ve kurumsal yapının sağlamlığı ve sürdürülebilirliği sportif başarıyı da getirecektir. Bu doğrultuda Futbol A Takımımızda da profesyonel yapılanma sürecimizi işletmeye devam ediyoruz. Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı'nın ekibiyle birlikte yaptığı çalışmalar sonucunda finansal şartlarımıza uygun, disiplinli, hırslı yapısı ve futbol bilgisiyle yeni Teknik Direktörümüz Valérien Ismal olmuştur. Yeni Teknik Direktörümüze ve ekibine başarılar diliyorum. Beşiktaş taraftarının da teknik direktörümüze destek olacağına inancım tamdır. Özkaynaklarımızı gözeterek, futbol akademimizi güçlendirmeye devam ederek, yarışmacı karakterimizden taviz vermeden, finansal disiplinimizi koruyarak ilerlemeye devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden itibaren birlikte çalıştığımız Sergen Yalçın ve Önder Karaveli hocalarımıza da emekleri için teşekkür ediyorum. Önder Karaveli hocamız, özkaynağımızdan A Takımımıza futbolcu yetiştirmeye ve geliştirmeye devam edecektir. Taraftarlarımız ve kongre üyelerimiz bizim için ne kadar kıymetliyse; antrenörlerimiz, sporcularımız, yöneticilerimiz ve profesyonel çalışanlarımız da o kadar kıymetlidir.

Finansal sürdürülebilirlik projelerimiz çerçevesinde sponsorluğun önemini bilerek Türkiye'nin en köklü spor markası olan Beşiktaşımız ile ülkemizin ve dünyanın en önemli markalarını bir araya getirmeye devam ediyoruz. Beşiktaş markasına güvenen, inanan ve yol arkadaşımız olan tüm sponsorlarımıza tekrar teşekkür ederim. Taraftarımızla aramızda en önemli buluşma noktalarımız olan Kartal Yuvası, finansal sürdürülebilirlik projelerimiz çerçevesinde ilginizi çekecek yeni ürünleriyle yeni sezona hazırlanmakta. Taraftarlarımızın Kartal Yuvası'nın yeni ürünlerine ilgi göstererek kulüplerine destek olmaya devam edeceklerini biliyorum.

Nisan ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kurulduğu gün olan ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlayacağız. Şimdiden başta göz bebeğimiz evlatlarımız olmak üzere; tüm vatandaşlarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım. Yine nisan ayı içerisinde mübarek Ramazan Ayı'nı da hep birlikte yaşıyoruz. Tüm Müslüman âleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Birlikteliğimizin sembolü olan ulusal ve dini günlerimizin, bayramlarımızın huzur ve mutluluk içinde yaşanmasını dilerim."