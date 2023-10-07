Ahmet Nur Çebi'den yönetimde 7 değişiklik

Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul kararının ardından gözler Başkan Ahmet Nur Çebi'ye çevrildi. Çebi'nin seçime girip girmeyeceği merak edilen konuların başında geliyor.

6-7 İSİM DEĞİŞECEK

Başkan'ın düşüncesi ise mevcut yönetim kurulundan en az 6-7 ismi değiştirerek adaylığını koymak üzerine kuruldu. Çebi, gelecek hafta düzenleyeceği basın toplantısına kadar kararını netleştirecek. Siyah-beyazlı kulüpte olağanüstü kongre kasım sonu ya da aralık ayının başında yapılacak.

Bu arada Ahmet Nur Çebi kendisine, "Aday olacak mısınız? Ne yapacaksınız?" sorusuna, "Şu anda çok yorgunum. Bir yorum yapmak istemiyorum" yanıtını verdi.